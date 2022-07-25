https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-iki-cinsiyete-inaniyoruz-yalnizca-erkekler-ve-kadinlar-vardir-1059104429.html
Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
Eski ABD Başkanı Donald Trump sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:39+0300
2022-07-25T12:39+0300
2022-07-25T12:41+0300
dünya
donald trump
abd
lgbt
florida
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Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT'ler için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullandı. Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuştu. Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" dedi.
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donald trump, abd, lgbt, florida
Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
12:39 25.07.2022 (güncellendi: 12:41 25.07.2022) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı.
Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT'ler için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullandı.
Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuştu.
Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" dedi.