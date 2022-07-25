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Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
Eski ABD Başkanı Donald Trump sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:39+0300
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dünya
donald trump
abd
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florida
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Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT'ler için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullandı. Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuştu. Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" dedi.
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donald trump, abd, lgbt, florida

Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır

12:39 25.07.2022 (güncellendi: 12:41 25.07.2022)
© AFP 2022 / JOE RAEDLEDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLE
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Eski ABD Başkanı Donald Trump sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı.
Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT'ler için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullandı.
Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuştu.
Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" dedi.
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