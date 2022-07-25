https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-iki-cinsiyete-inaniyoruz-yalnizca-erkekler-ve-kadinlar-vardir-1059104429.html

Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır

Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır

Eski ABD Başkanı Donald Trump sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:39+0300

2022-07-25T12:39+0300

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dünya

donald trump

abd

lgbt

florida

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Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT'ler için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullandı. Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuştu. Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" dedi.

florida

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donald trump, abd, lgbt, florida