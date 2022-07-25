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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-ukraynaya-para-yagdiramayacak-kadar-cok-sorunumuz-var-avrupa-elini-cebine-atsin-1059094245.html
Trump: Ukrayna'ya para yağdıramayacak kadar çok sorunumuz var, Avrupa elini cebine atsın
Trump: Ukrayna'ya para yağdıramayacak kadar çok sorunumuz var, Avrupa elini cebine atsın
Önceki ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'yla çatışan Ukrayna'ya para veremeyecek kadar çok sorunu olduğunu, krizden asıl etkilenen taraf olmasına rağmen... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T09:04+0300
2022-07-25T09:54+0300
ukrayna krizi
abd
avrupa
ukrayna
donald trump
yardım
para
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Tampa'daki Öğrenci Eylem Zirvesi'nde konuşan Donald Trump, başkanlığı sırasında NATO'nun AB'li üyelerini savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmaya nasıl zorladığını hatırlattı.'60 milyar dolardan fazla para verdik''Geçmişte Avrupa'nın ABD'den istifade ettiğini ve şimdi aynısının Ukrayna'da tekrarlandığını' dile getiren 45. Başkan, “Şimdiye kadar Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla para verdik. Açıkçası bizden çok daha fazla etkilenen Avrupa ülkeleri bu rakamın çok küçük bir kısmı kadar verdi” diyerek şöyle devam etti:"Hala görevde olsaydım, Avrupa'ya gider derdim ki, 'Dinleyin, bizimle aynı ya da daha fazla parayı koyacaksınız'. Ve onlar da bunu seve seve yapardı."'35 trilyon dolar borcumuz var'"Ama biz para verip duruyoruz. Ve 35 trilyon dolar borcumuz var" vurgusunu yapan Trump, ABD'deki rekor enflasyona, enerji krizine ve diğer konulara atıfta bulunarak, "Bu sorunların hepsi bizde var" diye ekledi. ABD'nin devasa yardımının bile Ukrayna açısından sahadaki durumu değiştirmeye yetmeyebileceğine işaret eden 45. Başkan, "Artık çözmesi daha zor...“Rusya'nın ateş gücü (Ukrayna'nın) 35 katı. Ve bizim gönderdiğimiz silahları yok etmeye çalışıyorlar. Bir sürü kötü şey oluyor" diye konuştu. 'Ben baştayken barış ve saygı vardı'Kendisinin başkanlığı boyunca 'ABD'nin Rusya, Çin veya Kuzey Kore ile hiçbir sorunu olmadığını ve kimsenin Ukrayna hakkında konuşmadığını' öne süren Trump, Joe Biden'ın başkanlığında geçen 2 yılda, "ABD şimdiye kadarki en güçlüsünden… belki de en zayıfına gitti, özellikle de dünyanın her yerinden tanınma ve saygıyı dahil ederseniz. Artık kimse tarafından saygı görmüyoruz" iddiasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20180614/trump-g7-zirve-rusya-geri-donmeli-fox-1033865545.html
https://tr.sputniknews.com/20180621/trum-merkel-seker-1033954550.html
https://tr.sputniknews.com/20191128/trumpin-dedigi-oldu-abd-ilealmanyanin-natoya-mali-katkisi-esitlenecek-1040718627.html
https://tr.sputniknews.com/20200711/trump-muttefikleri-para-versinler-diye-natodan-cikmakla-tehdit-ettim-istedigimi-aldim-1042437704.html
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abd, avrupa, ukrayna, donald trump, yardım, para

Trump: Ukrayna'ya para yağdıramayacak kadar çok sorunumuz var, Avrupa elini cebine atsın

09:04 25.07.2022 (güncellendi: 09:54 25.07.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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Önceki ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'yla çatışan Ukrayna'ya para veremeyecek kadar çok sorunu olduğunu, krizden asıl etkilenen taraf olmasına rağmen ABD'nin verdiğinin çok ufak bir kısmını çıkaran Avrupa'nın Kiev için elini cebine atması gerektiğini söyledi.
Tampa'daki Öğrenci Eylem Zirvesi'nde konuşan Donald Trump, başkanlığı sırasında NATO'nun AB'li üyelerini savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmaya nasıl zorladığını hatırlattı.
ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel- Kanada Başbakanı Justin Trudeau- G7 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2018
DÜNYA
Trump: G7 liderleri zirvenin yüzde 25'ini Rusya'yı konuşarak geçirdi, Rusya geri dönmeli
14 Haziran 2018, 14:58

'60 milyar dolardan fazla para verdik'

'Geçmişte Avrupa'nın ABD'den istifade ettiğini ve şimdi aynısının Ukrayna'da tekrarlandığını' dile getiren 45. Başkan, “Şimdiye kadar Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla para verdik. Açıkçası bizden çok daha fazla etkilenen Avrupa ülkeleri bu rakamın çok küçük bir kısmı kadar verdi” diyerek şöyle devam etti:
"Hala görevde olsaydım, Avrupa'ya gider derdim ki, 'Dinleyin, bizimle aynı ya da daha fazla parayı koyacaksınız'. Ve onlar da bunu seve seve yapardı."
Almanya Başbakanı Angela Merkel- ABD Başkanı Donald Trump- G7 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2018
DÜNYA
Trump, Merkel'e şeker fırlatıp giderken: Sana hiçbir şey vermediğimi söyleme
21 Haziran 2018, 12:57

'35 trilyon dolar borcumuz var'

"Ama biz para verip duruyoruz. Ve 35 trilyon dolar borcumuz var" vurgusunu yapan Trump, ABD'deki rekor enflasyona, enerji krizine ve diğer konulara atıfta bulunarak, "Bu sorunların hepsi bizde var" diye ekledi.
ABD'nin devasa yardımının bile Ukrayna açısından sahadaki durumu değiştirmeye yetmeyebileceğine işaret eden 45. Başkan, "Artık çözmesi daha zor...“Rusya'nın ateş gücü (Ukrayna'nın) 35 katı. Ve bizim gönderdiğimiz silahları yok etmeye çalışıyorlar. Bir sürü kötü şey oluyor" diye konuştu.
Donald Trump ve Angela Merkel G7 zirvesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2019
DÜNYA
Trump'ın dediği oldu: ABD ile Almanya'nın NATO'ya mali katkısı eşitlenecek
28 Kasım 2019, 17:31

'Ben baştayken barış ve saygı vardı'

Kendisinin başkanlığı boyunca 'ABD'nin Rusya, Çin veya Kuzey Kore ile hiçbir sorunu olmadığını ve kimsenin Ukrayna hakkında konuşmadığını' öne süren Trump, Joe Biden'ın başkanlığında geçen 2 yılda, "ABD şimdiye kadarki en güçlüsünden… belki de en zayıfına gitti, özellikle de dünyanın her yerinden tanınma ve saygıyı dahil ederseniz. Artık kimse tarafından saygı görmüyoruz" iddiasında bulundu.
U.S. President Donald Trump shakes hands with Germany's Chancellor Angela Merkel during a bilateral meeting at the sidelines of the NATO summit in Watford, Britain, December 4, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2020
DÜNYA
Trump: Müttefikleri NATO'dan çıkmakla tehdit ettim, parayı aldım
11 Temmuz 2020, 21:36
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