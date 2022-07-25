https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-ukraynaya-para-yagdiramayacak-kadar-cok-sorunumuz-var-avrupa-elini-cebine-atsin-1059094245.html

Trump: Ukrayna'ya para yağdıramayacak kadar çok sorunumuz var, Avrupa elini cebine atsın

Trump: Ukrayna'ya para yağdıramayacak kadar çok sorunumuz var, Avrupa elini cebine atsın

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'yla çatışan Ukrayna'ya para veremeyecek kadar çok sorunu olduğunu, krizden asıl etkilenen taraf olmasına rağmen... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T09:04+0300

2022-07-25T09:04+0300

2022-07-25T09:54+0300

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Tampa'daki Öğrenci Eylem Zirvesi'nde konuşan Donald Trump, başkanlığı sırasında NATO'nun AB'li üyelerini savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmaya nasıl zorladığını hatırlattı.'60 milyar dolardan fazla para verdik''Geçmişte Avrupa'nın ABD'den istifade ettiğini ve şimdi aynısının Ukrayna'da tekrarlandığını' dile getiren 45. Başkan, “Şimdiye kadar Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla para verdik. Açıkçası bizden çok daha fazla etkilenen Avrupa ülkeleri bu rakamın çok küçük bir kısmı kadar verdi” diyerek şöyle devam etti:"Hala görevde olsaydım, Avrupa'ya gider derdim ki, 'Dinleyin, bizimle aynı ya da daha fazla parayı koyacaksınız'. Ve onlar da bunu seve seve yapardı."'35 trilyon dolar borcumuz var'"Ama biz para verip duruyoruz. Ve 35 trilyon dolar borcumuz var" vurgusunu yapan Trump, ABD'deki rekor enflasyona, enerji krizine ve diğer konulara atıfta bulunarak, "Bu sorunların hepsi bizde var" diye ekledi. ABD'nin devasa yardımının bile Ukrayna açısından sahadaki durumu değiştirmeye yetmeyebileceğine işaret eden 45. Başkan, "Artık çözmesi daha zor...“Rusya'nın ateş gücü (Ukrayna'nın) 35 katı. Ve bizim gönderdiğimiz silahları yok etmeye çalışıyorlar. Bir sürü kötü şey oluyor" diye konuştu. 'Ben baştayken barış ve saygı vardı'Kendisinin başkanlığı boyunca 'ABD'nin Rusya, Çin veya Kuzey Kore ile hiçbir sorunu olmadığını ve kimsenin Ukrayna hakkında konuşmadığını' öne süren Trump, Joe Biden'ın başkanlığında geçen 2 yılda, "ABD şimdiye kadarki en güçlüsünden… belki de en zayıfına gitti, özellikle de dünyanın her yerinden tanınma ve saygıyı dahil ederseniz. Artık kimse tarafından saygı görmüyoruz" iddiasında bulundu.

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