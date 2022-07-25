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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için projenin son aşamalarından biri olan deniz kabul testleri başladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
tcg anadolu gemisi
türk deniz kuvvetleri
gemi
gemi
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
atak helikopterleri
seahawk helikopter
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Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek. TCG Anadolu'nun teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, tcg anadolu gemisi, türk deniz kuvvetleri, gemi, gemi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), atak helikopterleri, seahawk helikopter, bayraktar, f-35b, siha, инфографика

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu

19:34 25.07.2022 (güncellendi: 19:38 25.07.2022)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için projenin son aşamalarından biri olan deniz kabul testleri başladı.
Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek. TCG Anadolu'nun teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
TCG Anadolu - İnfografik. - Sputnik Türkiye
TCG Anadolu.. - Sputnik Türkiye
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