https://tr.sputniknews.com/20220725/turkiyenin-en-buyuk-askeri-gemisi-tcg-anadolu--1059119735.html
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için projenin son aşamalarından biri olan deniz kabul testleri başladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T19:34+0300
2022-07-25T19:34+0300
2022-07-25T19:38+0300
infografik
tcg anadolu gemisi
türk deniz kuvvetleri
gemi
gemi
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
atak helikopterleri
seahawk helikopter
bayraktar
f-35b
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Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek. TCG Anadolu'nun teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
infografik, tcg anadolu gemisi, türk deniz kuvvetleri, gemi, gemi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), atak helikopterleri, seahawk helikopter, bayraktar, f-35b, siha, инфографика
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
19:34 25.07.2022 (güncellendi: 19:38 25.07.2022) Abone ol
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için projenin son aşamalarından biri olan deniz kabul testleri başladı.
Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek. TCG Anadolu'nun teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.