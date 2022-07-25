https://tr.sputniknews.com/20220725/turkiyenin-en-buyuk-askeri-gemisi-tcg-anadolu--1059119735.html

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için projenin son aşamalarından biri olan deniz kabul testleri başladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

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infografik

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Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek. TCG Anadolu'nun teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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2022

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