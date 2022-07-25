https://tr.sputniknews.com/20220725/uskudar-cekmekoy-metro-seferleri-teknik-ariza-nedeniyle-yapilamiyor-1059095415.html
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T09:54+0300
2022-07-25T09:54+0300
2022-07-25T09:56+0300
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çekmeköy
üsküdar
arıza
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/istanbul-metrosunda-teknik-ariza-yenikapi-haciosman-seferleri-aksadi-1057546339.html
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istanbul, metro, çekmeköy, üsküdar, arıza
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
09:54 25.07.2022 (güncellendi: 09:56 25.07.2022) Abone ol
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.
Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" denildi.