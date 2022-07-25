https://tr.sputniknews.com/20220725/uskudar-cekmekoy-metro-seferleri-teknik-ariza-nedeniyle-yapilamiyor-1059095415.html

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T09:54+0300

2022-07-25T09:54+0300

2022-07-25T09:56+0300

türkiye

istanbul

metro

çekmeköy

üsküdar

arıza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103410/60/1034106022_0:1:1600:901_1920x0_80_0_0_0d7a2f46aa931c4baf9e051bc3d10f52.jpg

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220617/istanbul-metrosunda-teknik-ariza-yenikapi-haciosman-seferleri-aksadi-1057546339.html

türkiye

istanbul

çekmeköy

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, metro, çekmeköy, üsküdar, arıza