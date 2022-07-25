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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
metro
çekmeköy
üsküdar
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/istanbul-metrosunda-teknik-ariza-yenikapi-haciosman-seferleri-aksadi-1057546339.html
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istanbul, metro, çekmeköy, üsküdar, arıza

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

09:54 25.07.2022 (güncellendi: 09:56 25.07.2022)
© AAİstanbul metrosu, metro
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.
Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır" denildi.
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