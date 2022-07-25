https://tr.sputniknews.com/20220725/vanin-mavi-bayrakli-mollakasim-halk-plajinda-yogunluk-1059096915.html

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk

Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T10:20+0300

2022-07-25T10:20+0300

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yaşam

van

göl

van gölü

plaj

turist

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'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220627/turizmde-bayram-yogunlugu-oteller-800-tlden-basliyor-1057999798.html

van

van gölü

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van, göl, van gölü, plaj, turist