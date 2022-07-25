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https://tr.sputniknews.com/20220725/vanin-mavi-bayrakli-mollakasim-halk-plajinda-yogunluk-1059096915.html
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk
Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
van
göl
van gölü
plaj
turist
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'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220627/turizmde-bayram-yogunlugu-oteller-800-tlden-basliyor-1057999798.html
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van, göl, van gölü, plaj, turist

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk

10:20 25.07.2022
© İHAVan'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA
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Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.
'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.
Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.
'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.
Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.
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