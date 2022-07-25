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Yunanistan: Türkiye'de milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyuyoruz
Yunanistan: Türkiye'de milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyuyoruz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk toplumunda milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyduklarını söyledi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T19:33+0300
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dünya
yunanistan
türkiye
milliyetçilik
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Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine demeç veren Dendias'a Ülkü Ocakları tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan harita soruldu.Dendias, "Farklı koşullarda bunu göstermelik veya gülünç bir olay olarak niteleyebilirdik. Ancak giderek tırmanan gerilim bağlamında bu, endişe verici ve tehlikeli" yanıtını verdi.Türkiye'de Yunanistan karşıtı milliyetçi söylemlerin arttığını ve bunların sadece hükümet çevreleriyle sınırlı kalmadığını öne süren Dendias, "Muhalefetin belli bir kesimi de bu söylemleri benimsemiş gözüküyor. Bizce bu durum, seçimler öncesinde yaratılmak istenen kutuplaştırma ortamından kaynaklanıyor" diye konuştu.
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yunanistan, türkiye, milliyetçilik

Yunanistan: Türkiye'de milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyuyoruz

19:33 25.07.2022
© AP Photo / Petros GiannakourisYunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk toplumunda milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyduklarını söyledi.
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine demeç veren Dendias'a Ülkü Ocakları tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan harita soruldu.

Dendias, "Farklı koşullarda bunu göstermelik veya gülünç bir olay olarak niteleyebilirdik. Ancak giderek tırmanan gerilim bağlamında bu, endişe verici ve tehlikeli" yanıtını verdi.

Türkiye'de Yunanistan karşıtı milliyetçi söylemlerin arttığını ve bunların sadece hükümet çevreleriyle sınırlı kalmadığını öne süren Dendias, "Muhalefetin belli bir kesimi de bu söylemleri benimsemiş gözüküyor. Bizce bu durum, seçimler öncesinde yaratılmak istenen kutuplaştırma ortamından kaynaklanıyor" diye konuştu.
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