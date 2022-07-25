https://tr.sputniknews.com/20220725/yunanistan-turkiyede-milliyetciligin-tirmanmasinin-olasi-sonuclarindan-endise-duyuyoruz-1059122861.html

Yunanistan: Türkiye'de milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyuyoruz

Yunanistan: Türkiye'de milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyuyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk toplumunda milliyetçiliğin tırmanmasının olası sonuçlarından endişe duyduklarını söyledi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T19:33+0300

2022-07-25T19:33+0300

2022-07-25T19:33+0300

dünya

yunanistan

türkiye

milliyetçilik

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Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine demeç veren Dendias'a Ülkü Ocakları tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan harita soruldu.Dendias, "Farklı koşullarda bunu göstermelik veya gülünç bir olay olarak niteleyebilirdik. Ancak giderek tırmanan gerilim bağlamında bu, endişe verici ve tehlikeli" yanıtını verdi.Türkiye'de Yunanistan karşıtı milliyetçi söylemlerin arttığını ve bunların sadece hükümet çevreleriyle sınırlı kalmadığını öne süren Dendias, "Muhalefetin belli bir kesimi de bu söylemleri benimsemiş gözüküyor. Bizce bu durum, seçimler öncesinde yaratılmak istenen kutuplaştırma ortamından kaynaklanıyor" diye konuştu.

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yunanistan, türkiye, milliyetçilik