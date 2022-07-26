https://tr.sputniknews.com/20220726/-bilinen-en-eski-yirtici-hayvan-fosili-bulundu-1059144176.html
Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu
İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:44+0300
2022-07-26T11:44+0300
2022-07-26T11:45+0300
dünya
ingiltere
fosil
sir david attenborough
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Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu 'knidliler/cnidaria' türünün öncüsü olduğu düşünülüyor. Sir David Attenborough'un onuruna 'Auroralumina attenboroughii' olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor. 20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor. Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışma 'Nature Ecology and Evolution' dergisinde yayımlandı.
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ingiltere, fosil, sir david attenborough
Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu
11:44 26.07.2022 (güncellendi: 11:45 26.07.2022) Abone ol
İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti.
Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu 'knidliler/cnidaria' türünün öncüsü olduğu düşünülüyor.
Sir David Attenborough'un onuruna 'Auroralumina attenboroughii' olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor.
20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor.
Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti.
Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışma 'Nature Ecology and Evolution' dergisinde yayımlandı.