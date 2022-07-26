https://tr.sputniknews.com/20220726/-bilinen-en-eski-yirtici-hayvan-fosili-bulundu-1059144176.html

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu

İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T11:44+0300

2022-07-26T11:44+0300

2022-07-26T11:45+0300

dünya

ingiltere

fosil

sir david attenborough

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103192/35/1031923581_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a9cca5c230a6e278ddd6757a1b510118.jpg

Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu 'knidliler/cnidaria' türünün öncüsü olduğu düşünülüyor. Sir David Attenborough'un onuruna 'Auroralumina attenboroughii' olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor. 20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor. Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışma 'Nature Ecology and Evolution' dergisinde yayımlandı.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, fosil, sir david attenborough