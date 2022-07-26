600 kilogramlık deniz aygırı, Norveç sahillerinde: Ülkeyi geziyor, teknelerde güneşleniyor
20:14 26.07.2022 (güncellendi: 20:22 26.07.2022)
© twitter/Fiskeridirektoratetmors
© twitter/Fiskeridirektoratet
Norveç’in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı, deniz botuna uzanarak güneşlenirken görüntülendi.
Norveç'in Kragero kentinde 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli mors, deniz botlarına tırmanarak güneşleniyor.
Freya’dan rahatsız olan bazı bölge sakinleri yetkililerden hayvanın kyılardanı uzaklaştırılmasını istedi.
Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya’nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu.
İsmini İskandinav mitolojisindeki aşk tanrıçasından alan Freya, 2019 yılında ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Troms ve Finnmark ilçelerinde görüldü.
Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, “Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil” ifadelerini kullandı.
Freya’dan rahatsız olan bazı bölge sakinleri yetkililerden hayvanın kyılardanı uzaklaştırılmasını istedi.
Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya’nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu.
İsmini İskandinav mitolojisindeki aşk tanrıçasından alan Freya, 2019 yılında ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Troms ve Finnmark ilçelerinde görüldü.
Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, “Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil” ifadelerini kullandı.
Vi observerte hvalrossen Freya hvilende på en ribb i Snarøykilen i Bærum. Nå står vi vakt og samarbeider med politiet for å holde folk unna.— Fiskeridirektoratet (@fiskeridir) July 23, 2022
Les pressemelding: https://t.co/wPUS3o0Hr1
Foto: Fiskeridirektoratet pic.twitter.com/FbtJGODxwT
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (WWF) elde edilen bilgilere göre, yaz mevsimini buz kaplı sularda geçirmeyi tercih eden deniz aygırları, korunan türler arasında yer alıyor. Fakat deniz aygırlarının habitatı, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullardan dolayı hızlı şekilde değişiyor.
Big story in Norway this summer is a walrus we've named Freya has made it to our shores and is touring the country, laying around and sinking boats pic.twitter.com/rQolsxd88b— Wild Geerters (@steinkobbe) July 19, 2022