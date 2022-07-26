https://tr.sputniknews.com/20220726/600-kilogramlik-deniz-aygiri-norvec-sahillerinde-kiyilarda-geziyor-teknelerde-gunesleniyor-1059168496.html

600 kilogramlık deniz aygırı, Norveç sahillerinde: Ülkeyi geziyor, teknelerde güneşleniyor

600 kilogramlık deniz aygırı, Norveç sahillerinde: Ülkeyi geziyor, teknelerde güneşleniyor

Norveç’in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı, deniz botuna uzanarak güneşlenirken görüntülendi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T20:14+0300

2022-07-26T20:14+0300

2022-07-26T20:22+0300

dünya

mors

deniz aygırı

norveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059168904_0:126:2667:1626_1920x0_80_0_0_5beb33de57432f94e381021fa621d4f7.jpg

Norveç'in Kragero kentinde 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli mors, deniz botlarına tırmanarak güneşleniyor.Freya’dan rahatsız olan bazı bölge sakinleri yetkililerden hayvanın kyılardanı uzaklaştırılmasını istedi. Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya’nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu. İsmini İskandinav mitolojisindeki aşk tanrıçasından alan Freya, 2019 yılında ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Troms ve Finnmark ilçelerinde görüldü.Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, “Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil” ifadelerini kullandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (WWF) elde edilen bilgilere göre, yaz mevsimini buz kaplı sularda geçirmeyi tercih eden deniz aygırları, korunan türler arasında yer alıyor. Fakat deniz aygırlarının habitatı, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullardan dolayı hızlı şekilde değişiyor.

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mors, deniz aygırı, norveç