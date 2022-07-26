Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220726/600-kilogramlik-deniz-aygiri-norvec-sahillerinde-kiyilarda-geziyor-teknelerde-gunesleniyor-1059168496.html
600 kilogramlık deniz aygırı, Norveç sahillerinde: Ülkeyi geziyor, teknelerde güneşleniyor
600 kilogramlık deniz aygırı, Norveç sahillerinde: Ülkeyi geziyor, teknelerde güneşleniyor
Norveç’in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı, deniz botuna uzanarak güneşlenirken görüntülendi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T20:14+0300
2022-07-26T20:22+0300
dünya
mors
deniz aygırı
norveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059168904_0:126:2667:1626_1920x0_80_0_0_5beb33de57432f94e381021fa621d4f7.jpg
Norveç'in Kragero kentinde 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli mors, deniz botlarına tırmanarak güneşleniyor.Freya’dan rahatsız olan bazı bölge sakinleri yetkililerden hayvanın kyılardanı uzaklaştırılmasını istedi. Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya’nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu. İsmini İskandinav mitolojisindeki aşk tanrıçasından alan Freya, 2019 yılında ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Troms ve Finnmark ilçelerinde görüldü.Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, “Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil” ifadelerini kullandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (WWF) elde edilen bilgilere göre, yaz mevsimini buz kaplı sularda geçirmeyi tercih eden deniz aygırları, korunan türler arasında yer alıyor. Fakat deniz aygırlarının habitatı, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullardan dolayı hızlı şekilde değişiyor.
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059168904_167:0:2500:1750_1920x0_80_0_0_7f19499d179bf0335679e04ae0624c34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mors, deniz aygırı, norveç

600 kilogramlık deniz aygırı, Norveç sahillerinde: Ülkeyi geziyor, teknelerde güneşleniyor

20:14 26.07.2022 (güncellendi: 20:22 26.07.2022)
© twitter/Fiskeridirektoratetmors
mors - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© twitter/Fiskeridirektoratet
Abone olTelegram
Norveç’in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı, deniz botuna uzanarak güneşlenirken görüntülendi.
Norveç'in Kragero kentinde 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli mors, deniz botlarına tırmanarak güneşleniyor.

Freya’dan rahatsız olan bazı bölge sakinleri yetkililerden hayvanın kyılardanı uzaklaştırılmasını istedi.

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya’nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu.

İsmini İskandinav mitolojisindeki aşk tanrıçasından alan Freya, 2019 yılında ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Troms ve Finnmark ilçelerinde görüldü.

Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, “Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil” ifadelerini kullandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (WWF) elde edilen bilgilere göre, yaz mevsimini buz kaplı sularda geçirmeyi tercih eden deniz aygırları, korunan türler arasında yer alıyor. Fakat deniz aygırlarının habitatı, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullardan dolayı hızlı şekilde değişiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала