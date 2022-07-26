https://tr.sputniknews.com/20220726/ab-uye-ulkeler-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-oraninda-azaltma-konusunda-anlasmaya-vardi-1059150260.html
AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, üye ülkelerin AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma yönündeki planını kabul ettiklerini duyurdu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:23+0300
2022-07-26T13:23+0300
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Bu dönem Çekya'nın üstlendiği AB Başkanlığı, AB Komisyonu'nun Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma ve enerjiden tasarruf için doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranın azaltma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.AB Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu 'görevimiz tehlike' değildi" notu düşüldü.Açıklamada, "Bakanlar, önümüzdeki kış öncesinde gaz talebinin azaltılması konusunda siyasi zeminde anlaşmaya vardılar" ifadelerine yer verildi.AB Komisyonu'nun söz konusu plan, bugün düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında ele alınması planlanıyordu.Plan; İspanya, Yunanistan, Macaristan Polonya ve diğer çok sayıda üye ülkenin tepkisini çekmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220722/rus-disisleri-abnin-yeni-yaptirimlari-gayri-mesru-1058991731.html
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AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
13:23 26.07.2022 (güncellendi: 13:26 26.07.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, üye ülkelerin AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma yönündeki planını kabul ettiklerini duyurdu.
Bu dönem Çekya'nın üstlendiği AB Başkanlığı, AB Komisyonu'nun Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma ve enerjiden tasarruf için doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranın azaltma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
AB Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu 'görevimiz tehlike' değildi" notu düşüldü.
Açıklamada, "Bakanlar, önümüzdeki kış öncesinde gaz talebinin azaltılması konusunda siyasi zeminde anlaşmaya vardılar" ifadelerine yer verildi.
AB Komisyonu'nun söz konusu plan, bugün düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında ele alınması planlanıyordu.
Plan; İspanya, Yunanistan, Macaristan Polonya ve diğer çok sayıda üye ülkenin tepkisini çekmişti.