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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ab-uye-ulkeler-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-oraninda-azaltma-konusunda-anlasmaya-vardi-1059150260.html
AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, üye ülkelerin AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma yönündeki planını kabul ettiklerini duyurdu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:23+0300
2022-07-26T13:26+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
doğalgaz
enerji
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Bu dönem Çekya'nın üstlendiği AB Başkanlığı, AB Komisyonu'nun Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma ve enerjiden tasarruf için doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranın azaltma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.AB Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu 'görevimiz tehlike' değildi" notu düşüldü.Açıklamada, "Bakanlar, önümüzdeki kış öncesinde gaz talebinin azaltılması konusunda siyasi zeminde anlaşmaya vardılar" ifadelerine yer verildi.AB Komisyonu'nun söz konusu plan, bugün düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında ele alınması planlanıyordu.Plan; İspanya, Yunanistan, Macaristan Polonya ve diğer çok sayıda üye ülkenin tepkisini çekmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220722/rus-disisleri-abnin-yeni-yaptirimlari-gayri-mesru-1058991731.html
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avrupa birliği, rusya, doğalgaz, enerji

AB: Üye ülkeler, doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı

13:23 26.07.2022 (güncellendi: 13:26 26.07.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, üye ülkelerin AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma yönündeki planını kabul ettiklerini duyurdu.
Bu dönem Çekya'nın üstlendiği AB Başkanlığı, AB Komisyonu'nun Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma ve enerjiden tasarruf için doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranın azaltma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
AB Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu 'görevimiz tehlike' değildi" notu düşüldü.
Açıklamada, "Bakanlar, önümüzdeki kış öncesinde gaz talebinin azaltılması konusunda siyasi zeminde anlaşmaya vardılar" ifadelerine yer verildi.
AB Komisyonu'nun söz konusu plan, bugün düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında ele alınması planlanıyordu.
Plan; İspanya, Yunanistan, Macaristan Polonya ve diğer çok sayıda üye ülkenin tepkisini çekmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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