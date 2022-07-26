https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-disisleri-bakani-azerbaycan-ve-ermenistan-liderleriyle-telefonda-gorustu-1059134018.html

ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T01:16+0300

2022-07-26T01:16+0300

2022-07-26T01:18+0300

dünya

azerbaycan

antony blinken

nikol paşinyan

ermenistan

abd

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ab5a8902ce06aa58b75b6d60daa12c1.jpg

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü, ikilinin Azerbaycan ile Ermenistan'ın bölgede barışı sağlama fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.Price, "Bakan, ABD'nin bölgesel ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması konusundaki yardım teklifini yineledi. Bakan Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında Tiflis'te yapılan son toplantı gibi ikili diyaloğun sürdürülmesini teşvik etti” İfadelerini kullandı.Blinken’ın ayrıca, AB aracılığı ile yürütülen müzakerelere desteğini yeniden teyit ettiğini belirten Price, ABD'nin 1994'ten beri AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı olduğunu ve Ermenistan ile Azerbaycan'ın uzun vadeli, kapsamlı bir barış yapmasına yardımcı olmak için ikili ve benzer ortaklarla ilişki kurmaya hazır olduğunu aktardı.Price, “Bakan Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i kalan tüm Ermeni tutukluları serbest bırakmaya da çağırdı” bilgisini paylaştı.Sözcü Price ayrıca, Blinken’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü belirtti.Bakan Blinken’ın Paşinyan’ı da ikili diyaloğun devamı konusunda teşvik ettiğini belitten Price, Bakanın iki ülke dışişleri bakanlarının Tiflis’te bir araya helmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Price, “Bakan Blinken ayrıca, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yapılan olumlu ivme ve somut anlaşmalardan dolayı Başbakan'ı övdü” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220719/ermenistan-karabagdaki-ermeni-askerlerinin-tahliyesi-eylulde-tamamlanacak-1058889713.html

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

azerbaycan, antony blinken, nikol paşinyan, ermenistan, abd, görüşme