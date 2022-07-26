https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-medyasi-putin-kuresel-yakit-savasinda-bideni-parmaginda-oynatti-1059166267.html

ABD medyası: Putin, küresel yakıt savaşında Biden'ı parmağında oynattı

ABD medyası: Putin, küresel yakıt savaşında Biden'ı parmağında oynattı

The American Thinker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enerji savaşında ABD’li mevkidaşı Joe Biden’i parmağında oynattığını belirtti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T18:25+0300

2022-07-26T18:25+0300

2022-07-26T18:25+0300

dünya

joe biden

vladimir putin

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044752090_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ab30541795eea17caf5bf6a13c1e78c4.jpg

Thomas Lifson imzalı yazıda, Batı ülkelerinin Rusya’dan petrol alımına ambargo uyguladığı, bununla fiyatının yükselmesine ve kıtlığına neden olduklarını anımsatıldı. Brüksel ve Washington’un bu eylemleriyle yaptırımların anlamsız ve verimsiz olduğunu sergiledikleri, zira Rus petrolünün stoklanmadığı, yaptırım öncesindekinden daha yüksek fiyata Suudi Arabistan’a satıldığı kaydedildi.Suudi Arabistan, elektrik üretimi için Rus petrolünü alıyor, kendi ürettiği petrolü de çok daha yüksek fiyata Batı’ya ihraç ediyor. Lifson’ın sözlerine göre, bu durumda kazanan Rusya. ABD ve Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımları zarafetle atlıyor ve büyük kazançlar elde ediyor. ABD ve Avrupa ise fiyatı artan Suudi petrolünü ithal etmek zorunda kaldıkları için yakıt savaşını kaybediyor.Lifson, okurlarına hitaben, “Kim kaybediyor? Sen, ben ve dünya genelindeki tüketiciler, özellikle de Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerdeki tüketiciler. Yaptırımlar aslında, Biden’in diğer birçok girişimleri gibi verimsiz ve saçma” ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, vladimir putin, abd