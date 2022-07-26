https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-medyasi-putin-kuresel-yakit-savasinda-bideni-parmaginda-oynatti-1059166267.html
ABD medyası: Putin, küresel yakıt savaşında Biden'ı parmağında oynattı
ABD medyası: Putin, küresel yakıt savaşında Biden'ı parmağında oynattı
The American Thinker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enerji savaşında ABD’li mevkidaşı Joe Biden’i parmağında oynattığını belirtti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T18:25+0300
2022-07-26T18:25+0300
2022-07-26T18:25+0300
dünya
joe biden
vladimir putin
abd
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Thomas Lifson imzalı yazıda, Batı ülkelerinin Rusya’dan petrol alımına ambargo uyguladığı, bununla fiyatının yükselmesine ve kıtlığına neden olduklarını anımsatıldı. Brüksel ve Washington’un bu eylemleriyle yaptırımların anlamsız ve verimsiz olduğunu sergiledikleri, zira Rus petrolünün stoklanmadığı, yaptırım öncesindekinden daha yüksek fiyata Suudi Arabistan’a satıldığı kaydedildi.Suudi Arabistan, elektrik üretimi için Rus petrolünü alıyor, kendi ürettiği petrolü de çok daha yüksek fiyata Batı’ya ihraç ediyor. Lifson’ın sözlerine göre, bu durumda kazanan Rusya. ABD ve Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımları zarafetle atlıyor ve büyük kazançlar elde ediyor. ABD ve Avrupa ise fiyatı artan Suudi petrolünü ithal etmek zorunda kaldıkları için yakıt savaşını kaybediyor.Lifson, okurlarına hitaben, “Kim kaybediyor? Sen, ben ve dünya genelindeki tüketiciler, özellikle de Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerdeki tüketiciler. Yaptırımlar aslında, Biden’in diğer birçok girişimleri gibi verimsiz ve saçma” ifadesini kullandı.
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joe biden, vladimir putin, abd
ABD medyası: Putin, küresel yakıt savaşında Biden'ı parmağında oynattı
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The American Thinker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enerji savaşında ABD’li mevkidaşı Joe Biden’i parmağında oynattığını belirtti.
Thomas Lifson imzalı yazıda, Batı ülkelerinin Rusya’dan petrol alımına ambargo uyguladığı, bununla fiyatının yükselmesine ve kıtlığına neden olduklarını anımsatıldı. Brüksel ve Washington’un bu eylemleriyle yaptırımların anlamsız ve verimsiz olduğunu sergiledikleri, zira Rus petrolünün stoklanmadığı, yaptırım öncesindekinden daha yüksek fiyata Suudi Arabistan’a satıldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan, elektrik üretimi için Rus petrolünü alıyor, kendi ürettiği petrolü de çok daha yüksek fiyata Batı’ya ihraç ediyor.
Lifson’ın sözlerine göre, bu durumda kazanan Rusya. ABD ve Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımları zarafetle atlıyor ve büyük kazançlar elde ediyor. ABD ve Avrupa ise fiyatı artan Suudi petrolünü ithal etmek zorunda kaldıkları için yakıt savaşını kaybediyor.
Lifson, okurlarına hitaben, “Kim kaybediyor? Sen, ben ve dünya genelindeki tüketiciler, özellikle de Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerdeki tüketiciler. Yaptırımlar aslında, Biden’in diğer birçok girişimleri gibi verimsiz ve saçma” ifadesini kullandı.