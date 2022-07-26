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https://tr.sputniknews.com/20220726/adanada-isid-sanigina-15-yila-kadar-hapis-istemi-savasci-sifatiyla-catismalara-girmis-1059163249.html
Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi: 'Savaşçı' sıfatıyla çatışmalara girmiş
Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi: 'Savaşçı' sıfatıyla çatışmalara girmiş
Adana'da IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T17:20+0300
2022-07-26T17:20+0300
türkiye
adana
işid
terör örgütü üyeliği
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Suriye uyruklu M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, sanığın kentte IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.M.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu M.K. ise suçlamaları kabul etmedi.
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adana
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Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi: 'Savaşçı' sıfatıyla çatışmalara girmiş

17:20 26.07.2022
© İHAAdana'da IŞİD operasyonu
Adana'da IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© İHA
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Adana'da IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Suriye uyruklu M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın kentte IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.
M.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu M.K. ise suçlamaları kabul etmedi.
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