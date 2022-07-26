https://tr.sputniknews.com/20220726/adanada-isid-sanigina-15-yila-kadar-hapis-istemi-savasci-sifatiyla-catismalara-girmis-1059163249.html

Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi: 'Savaşçı' sıfatıyla çatışmalara girmiş

Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi: 'Savaşçı' sıfatıyla çatışmalara girmiş

Adana'da IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T17:20+0300

2022-07-26T17:20+0300

2022-07-26T17:20+0300

türkiye

adana

işid

terör örgütü üyeliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044259423_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8e695c9af275b7034ef78f6abf6accc9.jpg

Suriye uyruklu M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, sanığın kentte IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.M.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu M.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, işid, terör örgütü üyeliği