https://tr.sputniknews.com/20220726/afrika-ulkeleri-tahil-koridorundan-cikacak-gidada-kendilerine-oncelik-verilmesini-bekliyor-1059161087.html

‘Afrika ülkeleri, tahıl koridorundan çıkacak gıdada kendilerine öncelik verilmesini bekliyor’

‘Afrika ülkeleri, tahıl koridorundan çıkacak gıdada kendilerine öncelik verilmesini bekliyor’

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile ‘tahıl krizi’ çözüme kavuştu. Anlaşma ile krizden... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T16:57+0300

2022-07-26T16:57+0300

2022-07-26T16:57+0300

görüş

afrika

gıda

tahıl

rusya

ukrayna

türkiye

sergey lavrov

mısır

buğday

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22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin imzalanmasının ardından tahıl koridoru faaliyetlerine başladı.Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle ortaya çıkan bu krizin çözümü ile Afrika kıtası da büyük kayıplara yol açabilecek krizden kurtarıldı.‘Tahıl koridoru anlaşması, Afrika'da memnuniyetle karşılandı’“Amerikan Dış Politikasında Afrika” kitabının yazarı ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Araştırmacısı Hasan Aydın, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, tahıl koridorunun Afrika için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:‘Birçok Afrika ülkesi BM’de Rusya’yı hedef alan oylamalarda çekimser kaldı’Tahıl krizinin çözülmesinin hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Uganda’yı kapsayan Afrika turuna başladı. Bu turun Rusya’nın Batı’yla olan ilişkileri ve gıda krizi ikilemi üzerinden okumanın mümkün olduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti:Kahire’de yerel parayla ticaret vurgusu“Lavrov’un, Kahire’de ‘ticaretin yerel para birimleriyle yapılabileceği’ vurgusu da dikkate değer” diye sözlerine devam eden Hasan Aydın, “Batı’yla ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşayan ülkelerin sık sık gündeme getirdikleri bu söylem, aslında Batı’nın siyasi ya da ekonomik düzeninin vazgeçilmez olmadığı ve gerektiği takdirde alternatif yöntemlerin bulunabileceği uyarısı anlamına geliyor. Gelinen noktada Afrika ülkeleri, Rusya’nın yaptırımlardan daha az etkilenmesi noktasında bir katalizör işlevi görebilirler” ifadelerini ekledi.‘En can alıcı nokta gıda krizi’Lavrov’un Afrika turunun ‘en can alıcı noktası ise gıda kriziyle alakalı olacak’ diyen Aydın, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-tahil-anlasmasiyla-kurulan-ortak-koordinasyon-merkezi-istanbulda-faaliyetlerine-basladi-1059151601.html

https://tr.sputniknews.com/20220726/lavrov-bati-kieve-martta-istanbuldaki-anlasma-temelinde-rusya-ile-muzakereyi-yasakladi-1059155966.html

rusya

ukrayna

mısır

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2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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afrika, gıda, tahıl, rusya, ukrayna, türkiye, sergey lavrov, mısır, buğday