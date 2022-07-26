https://tr.sputniknews.com/20220726/alplerdeki-bir-buzulun-erimesi-yuzunden-isvicre-italya-siniri-degisti-ama-anlasma-gizli-tutuluyor-1059164204.html
Alpler'deki bir buzulun erimesi yüzünden İsviçre-İtalya sınırı değişti, ama anlaşma gizli tutuluyor
Alpler'deki bir buzulun erimesi yüzünden İsviçre-İtalya sınırı değişti, ama anlaşma gizli tutuluyor
Avrupa, küresel ısınmanın etkisine bağlanan rekor hava sıcaklıklarıyla kavrulurken, Theodul Buzulu'nun erimesi yüzünden İsviçre-İtalya sınırının değiştiği... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T18:14+0300
2022-07-26T18:14+0300
2022-07-26T18:52+0300
dünya
alpler
buzul
italya
isviçre
sınır
anlaşmazlık
anlaşma
tesis
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İsviçre Alpleri'nin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Valais kantonundaki Zermatt'ın güneyinde yer alan Theodul Buzulu'nun erime sonucu yer değiştirmesi, buzuldan akan suyun boşaldığı drenajın belirlediği İsviçre-İtalya dağlık sınırını iyice tartışmalı hale getirdi. Theodul Buzulu'nun hareketi, drenajla birlikte sınırın da bir dağcılık derneğinin dağcılarla kayakçıları ağırlama tesisi olan Rifugio Guise del Cervino'ya kayması anlamına geliyor.Ancak Pennine Alpleri'ndeki Monte Rosa Masifi'nin İtalyan tarafındaki 3480 metrelik Testa Grigia zirvesinin yakınında bulunan Rifugio Guise del Cervino'yu İtalyanlar kendilerine ait kabul ediyor. Diğer yandan Theodul Buzulu'ndan akan suların oluşturduğu havzanın tesisin altından geçmesi, buradaki turistlere "Şimdi biz İsviçre'de miyiz" diye sorduruyor. İtalyan tesisinin üçte ikisi artık İsviçre topraklarındaRifugio Guise del Cervino 1984 yılında inşa edildiğinde pansiyondaki 40 yatağı ve restorandaki uzun ahşap masaları İtalyan topraklarında yer alıyordu. Ama artık tesisin üçte ikisi teknik olarak İsviçre'nin toprakları içine düşüyor. Müzakereler üç yıl sürdüDolayısıyla burası, İsviçre ile İtalya arasındaki sınır müzakerelerinin başlıca konusu. 2018'de başlayan görüşmeler, geçen yıl sona erdi, ama sonuç açıklanmadı.Her iki tarafın kasım ayında Floransa'da vardığı anlaşmanın ayrıntıları en erken 2023'te anlaşmanın İsviçre hükümeti tarafından imzalanacağı tarihe kadar gizli tutulacak.İsviçre'nin ulusal haritalama kurumu Swisstopo'nun baş sınır yetkilisi Alain Wicht, anlaşmaya "Yeni ortaya çıkan farkı bölmeye karar verdik" açıklamasını getirdi. 'Kimse kaybetmedi'"Hiçbir taraf kazanmasa da en azından kimse kaybetmedi" diye ekleyen Wicht, erimeler nedeniyle sık sık bu tür düzenlemelere gidildiğini ve parsel değiş tokuşuyla siyasetçilerin müdahil olmasına gerek kalmadan çözüldüğünü belirterek "Fakat burası aniden bir binanın işin içine girdiği tek yerdi" dedi.İtalyan yetkililerden yorum yok İsviçreli yetkilinin İtalya'daki muhatapları ise 'karmaşık uluslararası durum nedeniyle' yorum yapmaktan kaçındı.Geliri büyük ölçüde turizme dayalı bölgenin dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birinin tepesinde yer alması ve teleferik sistemi inşası gibi yeni atılımlar içinde olması nedeniyle buzulun erimesinin yarattığı sınır anlaşmazlığı, dikkat çeken bir konu haline geldi. Ancak anlaşmanın açıklanmaması nedeniyle inşaat ve tadilat çalışmaları ertelendi. Bekçi: Burası İtalyan kalacakRifugio Guise del Cervino'nun 59 yaşındaki bekçisi Lucio Trucco ise coğrafi değişikliğe meydan okumaya devam ediyor: "Burası İtalyan kalacak, çünkü biz her zaman İtalyan olduk. Menü İtalyan, şarap İtalyan ve vergiler İtalya'ya ödeniyor."
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alpler, buzul, italya, isviçre, sınır, anlaşmazlık, anlaşma, tesis
Alpler'deki bir buzulun erimesi yüzünden İsviçre-İtalya sınırı değişti, ama anlaşma gizli tutuluyor
18:14 26.07.2022 (güncellendi: 18:52 26.07.2022) Abone ol
Avrupa, küresel ısınmanın etkisine bağlanan rekor hava sıcaklıklarıyla kavrulurken, Theodul Buzulu'nun erimesi yüzünden İsviçre-İtalya sınırının değiştiği belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre iki tarafın da ser verip sır vermediği yeni sınır anlaşmasının ayrıntıları, en erken 2023'te İsviçre hükümeti tarafından imzalandığında açıklanacak.
İsviçre Alpleri'nin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Valais kantonundaki Zermatt'ın güneyinde yer alan Theodul Buzulu'nun erime sonucu yer değiştirmesi, buzuldan akan suyun boşaldığı drenajın belirlediği İsviçre-İtalya dağlık sınırını iyice tartışmalı hale getirdi.
Theodul Buzulu'nun hareketi, drenajla birlikte sınırın da bir dağcılık derneğinin dağcılarla kayakçıları ağırlama tesisi olan Rifugio Guise del Cervino'ya kayması anlamına geliyor.
Ancak Pennine Alpleri'ndeki Monte Rosa Masifi'nin İtalyan tarafındaki 3480 metrelik Testa Grigia zirvesinin yakınında bulunan Rifugio Guise del Cervino'yu İtalyanlar kendilerine ait kabul ediyor.
Diğer yandan Theodul Buzulu'ndan akan suların oluşturduğu havzanın tesisin altından geçmesi, buradaki turistlere "Şimdi biz İsviçre'de miyiz" diye sorduruyor.
İtalyan tesisinin üçte ikisi artık İsviçre topraklarında
Rifugio Guise del Cervino 1984 yılında inşa edildiğinde pansiyondaki 40 yatağı ve restorandaki uzun ahşap masaları İtalyan topraklarında yer alıyordu. Ama artık tesisin üçte ikisi teknik olarak İsviçre'nin toprakları içine düşüyor.
Müzakereler üç yıl sürdü
Dolayısıyla burası, İsviçre ile İtalya arasındaki sınır müzakerelerinin başlıca konusu. 2018'de başlayan görüşmeler, geçen yıl sona erdi, ama sonuç açıklanmadı.
Her iki tarafın kasım ayında Floransa'da vardığı anlaşmanın ayrıntıları en erken 2023'te anlaşmanın İsviçre hükümeti tarafından imzalanacağı tarihe kadar gizli tutulacak.
İsviçre'nin ulusal haritalama kurumu Swisstopo'nun baş sınır yetkilisi Alain Wicht, anlaşmaya "Yeni ortaya çıkan farkı bölmeye karar verdik" açıklamasını getirdi.
'Kimse kaybetmedi'
"Hiçbir taraf kazanmasa da en azından kimse kaybetmedi" diye ekleyen Wicht, erimeler nedeniyle sık sık bu tür düzenlemelere gidildiğini ve parsel değiş tokuşuyla siyasetçilerin müdahil olmasına gerek kalmadan çözüldüğünü belirterek "Fakat burası aniden bir binanın işin içine girdiği tek yerdi" dedi.
İtalyan yetkililerden yorum yok
İsviçreli yetkilinin İtalya'daki muhatapları ise 'karmaşık uluslararası durum nedeniyle' yorum yapmaktan kaçındı.
Geliri büyük ölçüde turizme dayalı bölgenin dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birinin tepesinde yer alması ve teleferik sistemi inşası gibi yeni atılımlar içinde olması nedeniyle buzulun erimesinin yarattığı sınır anlaşmazlığı, dikkat çeken bir konu haline geldi. Ancak anlaşmanın açıklanmaması nedeniyle inşaat ve tadilat çalışmaları ertelendi.
Bekçi: Burası İtalyan kalacak
Rifugio Guise del Cervino'nun 59 yaşındaki bekçisi Lucio Trucco ise coğrafi değişikliğe meydan okumaya devam ediyor: "Burası İtalyan kalacak, çünkü biz her zaman İtalyan olduk. Menü İtalyan, şarap İtalyan ve vergiler İtalya'ya ödeniyor."