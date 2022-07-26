https://tr.sputniknews.com/20220726/altili-partinin-adayinin-belirlenmesi-ikinci-tura-kaldi-1059163351.html

Altılı partinin adayının belirlenmesi ikinci tura kaldı

Altılı partinin adayının belirlenmesi ikinci tura kaldı

Parlamenter sisteme geri dönüş için bir araya gelen altılı parti CHP’nin ev sahipliğinde 12 Şubat’ta başladıkları toplantının ilk turunu 21 Ağustos’ta... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T17:21+0300

2022-07-26T17:21+0300

2022-07-26T17:21+0300

politika

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erken genel seçim

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

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Altılı parti geçtiğimiz yıl ekim ayında başlattığı ortak metin yazım çalışması ve liderler turunu 21 Ağustos ayında Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tamamlayacak. İlk tur görüşmelerin ardından ikinci tur görüşmelere ne şekilde devam edileceği gündemde olacak. Altılı masayı oluşturan partilerden DEVA Partisi ile Gelecek Partisi liderleri arasında karşılıklı açıklamalarla devam eden gerilim de liderlerin ikinci tur kararında etkili olacak.Liderlerin programı nedeniyle toplantı ertelendi Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metnine imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6’ncı toplantıyı Ağustos ayı başında yapması planlanmıştı. Yalnız liderlerin yaz ayı programı nedeni ile toplantının 21 Ağustos’ta yapılmasına karar verildi. Saadet Partisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı ile tüm partiler liderler buluşmasına ev sahipliği yapmış olacak. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya “Liderlerin yaz programları uygun olmadığı için bu tarih konusunda anlaşmaya varıldı” bilgisini verdi. Partiler ikinci turdan yana Tüm partilerin liderler zirvesine ev sahipliği yapmasında sonra liderlerin toplantılara nasıl devam edeceği Saadet Partisi’ndeki toplantıda belirlenecek. Altılı masayı oluşturan partilerin kurmayları liderler toplantılarının aynı formatta ikinci turda da devam etmesi görüşünü dile getiriyor.Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp “Biz parti olarak altılı masanın aynı format ile devam etmesi görüşündeyiz” değerlendirmesini yaptı. Sputnik’in konuştuğu diğer partilerin kurmayları da toplantıların ikinci turda devam etmesi görüşünde. Aday belirleme, altılı masayı oluşturan partilerin seçimlere nasıl gireceği, parlamenter sisteme geçiş sürecin planlaması gibi konuların ikinci turda gündeme gelmesi bekleniyor. İkinci tur konusunda kararı liderler verecek. 6’lı masada DEVA-Gelecek Partisi gerginliği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 6’lı masa toplantıları öncesinde yaptıkları görüşmede Davutoğlu’nun üç parti (Saadet, Gelecek ve DEVA) deklarasyon yapalım diye önerdiğini bunu parti organlarından kabul görmediklerini açıklaması ve buna Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Sizi ne rahatsız etti” yanıtı vermesi ittifak içinde gerili olarak yorumlandı. Bu gerginliğin altılı masa görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna yanıt veren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin “O konuda bir sıkıntı yok” yanıtını verdi. Gelecek Partisi kurmayları ise Ali Babacan’ın açıklamasını parti içinde rahatsızlığa neden olsa da altılı masada bir sıkıntı yaratmayacağını belirttiler.

https://tr.sputniknews.com/20220613/6li-masa-kamu-maliyesine-yonelik-onerileri-acikladi--1057340186.html

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