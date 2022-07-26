Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220726/annesini-tabancayla-vurup-intihar-girisiminde-bulundu-2-yarali-1059138320.html
Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı
Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı
Diyarbakır'da bir kişi, çıkan tartışmanın ardından önce annesine, ardından da kendi başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayati... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T04:53+0300
2022-07-26T04:53+0300
türkiye
anne
silah
şiddet
diyarbakır
intihar
kayapınar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre tartıştığı annesi S.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Annesinin yere yığıldığını gören Ö.Ş., bu kez tabancayı kendisinin başına dayayıp ateş etti. Olay sırasında banyoda bulunan H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaparken, anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/adanada-cocuklarin-kavgasina-anne-babalar-da-dahil-oldu-1058978026.html
türkiye
diyarbakır
kayapınar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anne, silah, şiddet, diyarbakır, intihar, kayapınar

Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı

04:53 26.07.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Diyarbakır'da bir kişi, çıkan tartışmanın ardından önce annesine, ardından da kendi başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
Üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre tartıştığı annesi S.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Annesinin yere yığıldığını gören Ö.Ş., bu kez tabancayı kendisinin başına dayayıp ateş etti.
Olay sırasında banyoda bulunan H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaparken, anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Adana'da çocukların kavgasına anne babalar da dahil oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
TÜRKİYE
Adana'da çocukların kavgasına anne babalar da dahil oldu
21 Temmuz, 16:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала