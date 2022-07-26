https://tr.sputniknews.com/20220726/annesini-tabancayla-vurup-intihar-girisiminde-bulundu-2-yarali-1059138320.html
Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı
Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı
Diyarbakır'da bir kişi, çıkan tartışmanın ardından önce annesine, ardından da kendi başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayati... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T04:53+0300
2022-07-26T04:53+0300
2022-07-26T04:53+0300
türkiye
anne
silah
şiddet
diyarbakır
intihar
kayapınar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre tartıştığı annesi S.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Annesinin yere yığıldığını gören Ö.Ş., bu kez tabancayı kendisinin başına dayayıp ateş etti. Olay sırasında banyoda bulunan H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaparken, anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/adanada-cocuklarin-kavgasina-anne-babalar-da-dahil-oldu-1058978026.html
türkiye
diyarbakır
kayapınar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anne, silah, şiddet, diyarbakır, intihar, kayapınar
Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı
Abone ol
Diyarbakır'da bir kişi, çıkan tartışmanın ardından önce annesine, ardından da kendi başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
Üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre tartıştığı annesi S.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Annesinin yere yığıldığını gören Ö.Ş., bu kez tabancayı kendisinin başına dayayıp ateş etti.
Olay sırasında banyoda bulunan H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaparken, anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.