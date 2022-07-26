https://tr.sputniknews.com/20220726/annesini-tabancayla-vurup-intihar-girisiminde-bulundu-2-yarali-1059138320.html

Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı

Annesini tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu: 2 yaralı

Diyarbakır'da bir kişi, çıkan tartışmanın ardından önce annesine, ardından da kendi başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayati... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T04:53+0300

2022-07-26T04:53+0300

2022-07-26T04:53+0300

türkiye

anne

silah

şiddet

diyarbakır

intihar

kayapınar

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Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre tartıştığı annesi S.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Annesinin yere yığıldığını gören Ö.Ş., bu kez tabancayı kendisinin başına dayayıp ateş etti. Olay sırasında banyoda bulunan H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaparken, anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220721/adanada-cocuklarin-kavgasina-anne-babalar-da-dahil-oldu-1058978026.html

türkiye

diyarbakır

kayapınar

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anne, silah, şiddet, diyarbakır, intihar, kayapınar