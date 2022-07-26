https://tr.sputniknews.com/20220726/avrupada-gaz-fiyatlari-8-marttan-bu-yana-ilk-kez-2100-dolari-gecti-1059167029.html
Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti
Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, 8 Mart'tan beri ilk kez 2100 doların üzerine çıktı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T18:59+0300
2022-07-26T18:59+0300
2022-07-26T18:59+0300
ekonomi
avrupa
gaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058040246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_528ba5e028eda26daacac0df4c5bc7e3.jpg
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Avrupa üzerindeki olumsuz etkileri artmaya devam ediyor.Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 1000 metreküp gazın fiyatı gün içerisinde 2118 dolar seviyesini gördü. Bugünkü artış oranı yüzde 13'e kadar ulaştı.Avrupa'da gaz fiyatlarındaki tırmanış, Gazprom'un Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını bildirmesini izledi. Gazprom'un açıklamasına göre bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarıyla 33 milyon metreküpe düşecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058040246_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_297c6da675ba2a6c7b170cb8bd8b6a33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, gaz
Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti
Abone ol
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, 8 Mart'tan beri ilk kez 2100 doların üzerine çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Avrupa üzerindeki olumsuz etkileri artmaya devam ediyor.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 1000 metreküp gazın fiyatı gün içerisinde 2118 dolar seviyesini gördü. Bugünkü artış oranı yüzde 13'e kadar ulaştı.
Avrupa'da gaz fiyatlarındaki tırmanış, Gazprom'un Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını bildirmesini izledi. Gazprom'un açıklamasına göre bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarıyla 33 milyon metreküpe düşecek.