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https://tr.sputniknews.com/20220726/avrupada-gaz-fiyatlari-8-marttan-bu-yana-ilk-kez-2100-dolari-gecti-1059167029.html
Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti
Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, 8 Mart'tan beri ilk kez 2100 doların üzerine çıktı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T18:59+0300
2022-07-26T18:59+0300
ekonomi
avrupa
gaz
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Avrupa üzerindeki olumsuz etkileri artmaya devam ediyor.Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 1000 metreküp gazın fiyatı gün içerisinde 2118 dolar seviyesini gördü. Bugünkü artış oranı yüzde 13'e kadar ulaştı.Avrupa'da gaz fiyatlarındaki tırmanış, Gazprom'un Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını bildirmesini izledi. Gazprom'un açıklamasına göre bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarıyla 33 milyon metreküpe düşecek.
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avrupa, gaz

Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti

18:59 26.07.2022
© AADoğal gaz boru hattı
Doğal gaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Avrupa'da doğalgaz fiyatları, 8 Mart'tan beri ilk kez 2100 doların üzerine çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Avrupa üzerindeki olumsuz etkileri artmaya devam ediyor.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 1000 metreküp gazın fiyatı gün içerisinde 2118 dolar seviyesini gördü. Bugünkü artış oranı yüzde 13'e kadar ulaştı.
Avrupa'da gaz fiyatlarındaki tırmanış, Gazprom'un Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını bildirmesini izledi. Gazprom'un açıklamasına göre bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarıyla 33 milyon metreküpe düşecek.
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