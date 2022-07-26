https://tr.sputniknews.com/20220726/avrupada-gaz-fiyatlari-8-marttan-bu-yana-ilk-kez-2100-dolari-gecti-1059167029.html

Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti

Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan bu yana ilk kez 2100 doları geçti

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, 8 Mart'tan beri ilk kez 2100 doların üzerine çıktı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T18:59+0300

2022-07-26T18:59+0300

2022-07-26T18:59+0300

ekonomi

avrupa

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058040246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_528ba5e028eda26daacac0df4c5bc7e3.jpg

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Avrupa üzerindeki olumsuz etkileri artmaya devam ediyor.Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 1000 metreküp gazın fiyatı gün içerisinde 2118 dolar seviyesini gördü. Bugünkü artış oranı yüzde 13'e kadar ulaştı.Avrupa'da gaz fiyatlarındaki tırmanış, Gazprom'un Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını bildirmesini izledi. Gazprom'un açıklamasına göre bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarıyla 33 milyon metreküpe düşecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, gaz