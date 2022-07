https://tr.sputniknews.com/20220726/avrupadaki-yuksek-enflasyon-amazon-prime-abonelerini-de-vurdu-ucretlere-yuzde-43e-varan-zam-1059154223.html

Avrupa'daki rekor enflasyon Amazon Prime abonelerini de vurdu: Ücretlere yüzde 43'e varan zam

Amazon'un normal müşterilerinde bulunmayan veya ücretli sunulan ek hizmetlere erişim sağlayan ücretli abonelik programı Prime, eylülde yüzde 43'e varan... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

Amazon, dün gece müşterilerine gönderdiği e-postayla eylül ayında Avrupa genelinde Prime aboneliğinin fiyatını yılda yüzde 43'e varan oranlarda artıracağını duyurdu. Öncesinde Amazon Prime'ın yıllık abonelik ücreti en büyük pazarını oluşturan ABD'de 119'dan 139 dolara fırlamıştı. Ülke ülke ne kadar arttı?Siparişin ertesi günü teslimatına varan hızlı sevkiyat, satışlara erişim ve ücretsiz film/TV akışı içeren Amazon Prime'ın aboneliği 15 Eylül'den itibaren üçüncü büyük pazarı Britanya'da yüzde 20 artışla 79'dan 95 sterline, ikinci en büyük pazarı Almanya'da yüzde 30 artışla 69'dan 89.90, İtalya ve İspanya'da yüzde 39 artışla 36'dan 49.90 ve Fransa'da yüzde 43 artışla 49'dan 69.90 euroya çıkarıldı. Amazon, Prime'ın Avrupa pazarlarındaki aylık ücretini de ayda 1 euro ya da 1 sterlin artıracak. Aylık ücretlere yıllık aboneliklere uygulanan indirim dahil değil. Müşteriler genelde yıllık aboneliği tercih ediyor. Özellikle Almanya ve Britanya'da oldukça popüler olan Amazon Prime'a bu ülkelerdeki hanelerin yarısından fazlası abone. 7 yıldır ilk kez geçen çeyrekte zarar etmesini yakıt, nakliye ve depolama maliyetlerindeki artışla açıklayan Amazon, ikinci çeyreğin bilançosunu açıklaması öncesi Prime abonelik fiyatlarına zam yapmasını yüksek enflasyon ve işletme maliyetlerindeki artışa bağladı. Yıllardır akış içeriğine milyarlarca dolar yatıraan Amazon, son olarak 'The Lord Of The Rings: The Rings of Power' dizisinin 2 Eylül'de Prime video platformunda yayımlanmaya başlaması için toplam 899 milyon dolar harcadı.Pandemi döneminde servetlerini defalarca katladıktan sonra 2022'de kayıplar yaşayan yüksek teknoloji patronları arasında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da var. Bu yıl Bezos'un serveti 65.3 milyar dolar kayıpla 135.3 milyar dolara geriledi.

