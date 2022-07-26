https://tr.sputniknews.com/20220726/aydinda-kamyon-kasasinda-70-kacak-gocmen-yakalandi-1059138029.html
Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T04:39+0300
2022-07-26T04:39+0300
2022-07-26T04:39+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
aydın
kamyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059138124_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_4992c977cce4958a749be1033e8e1f37.jpg
Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu.Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/haziran-ayinda-16-bin-719-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1058971890.html
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059138124_80:0:640:420_1920x0_80_0_0_00d705919695f38a1b63d0ad1d7e323c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, kaçak göçmen, aydın, kamyon
Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı
Abone ol
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı.
Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu.
Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.