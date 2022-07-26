https://tr.sputniknews.com/20220726/aydinda-kamyon-kasasinda-70-kacak-gocmen-yakalandi-1059138029.html

Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T04:39+0300

2022-07-26T04:39+0300

2022-07-26T04:39+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

aydın

kamyon

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Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu.Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220721/haziran-ayinda-16-bin-719-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1058971890.html

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göçmen, kaçak göçmen, aydın, kamyon