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https://tr.sputniknews.com/20220726/aydinda-kamyon-kasasinda-70-kacak-gocmen-yakalandi-1059138029.html
Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T04:39+0300
2022-07-26T04:39+0300
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göçmen
kaçak göçmen
aydın
kamyon
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Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu.Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/haziran-ayinda-16-bin-719-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1058971890.html
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göçmen, kaçak göçmen, aydın, kamyon

Aydın'da kamyon kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı

04:39 26.07.2022
© AAAydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı.
Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu.
Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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