https://tr.sputniknews.com/20220726/bahcelievlerde-parkta-oynayan-cocuga-pitbull-saldirdi-1059143089.html
Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı
Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı
İstanbul'da, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 11 yaşındaki Uğur Akbulut'a pitbull saldırdı. Bacağından yaralanan Akbulut'un ailesi bir an önce... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:10+0300
2022-07-26T11:10+0300
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İstanbul Bahçelievler'de 11 yaşındaki Uğur Akbulut arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gitti.Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği Akbulut'a doğru gönderdi.Köpek, Akbulut'a saldırarak bacağından ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Akbulut, sol bacağından ısıran köpekten güçlükle kurtarıldı.Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştı. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Akbulut ambulansla hastaneye götürüldü.'Köpeği üstüme saldılar'Hastaneden taburcu olan ve evde tedavisi süren 11 yaşındaki Akbulut yaşadıklarını anlattı.Büyük korku yaşadığını söyleyen Akbulut, gözyaşları içinde "Parkta oyun oynuyordum. Köpeği üstüme saldılar. 3-4 kişilerdi. Yanlarında pitbull vardı. Bacağımı ısırdı. Ağızlık falan yoktu. Çevredekiler kurtardı" dedi.Baba Adnan Akbulut, "Pitbull'un ağzında ağızlık yok ve çocuk parkına o şekilde girmişler" dedi.'Başka canların yanmasını istemiyoruz'Dayısı Hasan Mizaoğlu, "Orada 'köpekler giremez' diye uyarı tabelası olduğu halde ağızlıksız, üstelik pitbull buraya nasıl girebiliyor. Olayla ilgisi olan kim varsa yakalanmasını istiyoruz. Başka canların yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.Parka gelenlerde zaman zaman parkta pitbull gördüklerini ve tedirgin olduklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/gaziosmanpasada-pitbull-saldirisina-ugrayan-cocuk-kafasindan-yaralandi-1056856319.html
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Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı
11:10 26.07.2022 (güncellendi: 11:12 26.07.2022) Abone ol
İstanbul'da, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 11 yaşındaki Uğur Akbulut'a pitbull saldırdı. Bacağından yaralanan Akbulut'un ailesi bir an önce köpeğin sahibinin yakalanmasını istedi.
İstanbul Bahçelievler'de 11 yaşındaki Uğur Akbulut arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gitti.
Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği Akbulut'a doğru gönderdi.
Köpek, Akbulut'a saldırarak bacağından ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Akbulut, sol bacağından ısıran köpekten güçlükle kurtarıldı.
Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştı. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Akbulut ambulansla hastaneye götürüldü.
'Köpeği üstüme saldılar'
Hastaneden taburcu olan ve evde tedavisi süren 11 yaşındaki Akbulut yaşadıklarını anlattı.
Büyük korku yaşadığını söyleyen Akbulut, gözyaşları içinde "Parkta oyun oynuyordum. Köpeği üstüme saldılar. 3-4 kişilerdi. Yanlarında pitbull vardı. Bacağımı ısırdı. Ağızlık falan yoktu. Çevredekiler kurtardı" dedi.
Baba Adnan Akbulut, "Pitbull'un ağzında ağızlık yok ve çocuk parkına o şekilde girmişler" dedi.
'Başka canların yanmasını istemiyoruz'
Dayısı Hasan Mizaoğlu, "Orada 'köpekler giremez' diye uyarı tabelası olduğu halde ağızlıksız, üstelik pitbull buraya nasıl girebiliyor. Olayla ilgisi olan kim varsa yakalanmasını istiyoruz. Başka canların yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.
Parka gelenlerde zaman zaman parkta pitbull gördüklerini ve tedirgin olduklarını söyledi.