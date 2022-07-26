https://tr.sputniknews.com/20220726/bakan-soylu-iran-sinirindan-turkiyeye-giren-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059136970.html

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan giren biri İranlı 2 terörist, Van Özalp kırsalında etkisiz... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T03:12+0300

2022-07-26T03:12+0300

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türkiye

iran

pkk

ypg/pkk

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.

türkiye

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iran, pkk, ypg/pkk, süleyman soylu