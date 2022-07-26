https://tr.sputniknews.com/20220726/bakan-soylu-iran-sinirindan-turkiyeye-giren-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059136970.html
Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan giren biri İranlı 2 terörist, Van Özalp kırsalında etkisiz... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T03:12+0300
2022-07-26T03:12+0300
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süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.
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iran, pkk, ypg/pkk, süleyman soylu
Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:12 26.07.2022 (güncellendi: 04:25 26.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan giren biri İranlı 2 terörist, Van Özalp kırsalında etkisiz hale getirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.