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Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan giren biri İranlı 2 terörist, Van Özalp kırsalında etkisiz... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.
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iran, pkk, ypg/pkk, süleyman soylu

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi

03:12 26.07.2022 (güncellendi: 04:25 26.07.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan giren biri İranlı 2 terörist, Van Özalp kırsalında etkisiz hale getirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.
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