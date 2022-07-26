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https://tr.sputniknews.com/20220726/bakan-varank-universiteye-baslarken-ilk-dusunceniz-istihdam-edilmek-olmasin-1059169730.html
Bakan Varank: Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın
Bakan Varank: Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, "Üniversiteye... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T20:53+0300
2022-07-26T20:53+0300
türkiye
mustafa varank
üniversite sınavı
tercih
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği Tercih Festivali programına katıldı. Bakan Varank program kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Son 20 yıldır özellikle yüksek öğretime büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Bakan Varank, "Eski dönemde adeta bir kura gibi şansınıza, bahtınıza ne çıkarsa oraya yerleştiriliyordunuz. Biz öyle sınava girdik. Şimdi sistem değişti. Gerçekten Türkiye'de baktığımızda 20 yılda biz özellikle yüksek öğretim alanına çok büyük yatırımlar yaptık. Devlet üniversitelerimizi yaygınlaştırdık. 1970-80’lerde olan üniversite sayısı şu an 210’un üzerine çıktı ve üniversitelerimize baktığımızda da gerek altyapı olarak gerek öğrenci imkanları olarak fırsat eşitliğini sağlamak üzere bir politika alanı oluşturduk. Kabiliyeti olan, başarılı olan her bir öğrencimiz üniversiteye gidebilsin, tercih ettiği bölümü eğer kazanabiliyorsa, okuyabilsin diye bu sistemi inşa ettik. Bunun imkanlarını da vatandaşlarımıza, genç kardeşlerimize sunuyoruz” dedi.'Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın’Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, "Üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmasın. Bir yerde işe gireyim maaşımı alayım düşüncesi genç arkadaşlarımızın potansiyellerini düşüren bir düşünce. Sizler kendi girişimlerinizi, araştırma projelerinizi yapabilirsiniz. Kendi yolunuzu çizerken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sizin en önemli yoldaşlarınızdan olacaktır. Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşlar ile Türkiye’de gençlere en fazla destek veren bakanlıkların başında geliyor. Geleneksel girişimcilerimize ve teknoloji tabanlı girişimlere KOSGEB ile destekler veriyoruz. TÜBİTAK ile üniversite çağındaki gençlerimize eğitim alırken ve eğitim sonrası destekleri veriyoruz. Üniversite eğitimi sonrası kendi girişimlerini kuracak olanlara genç girişimci destek programları ile destek oluyoruz" diye konuştu.
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mustafa varank, üniversite sınavı, tercih

Bakan Varank: Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın

20:53 26.07.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, "Üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmasın. Bir yerde işe gireyim maaşımı alayım düşüncesi genç arkadaşlarımızın potansiyellerini düşüren bir düşünce" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği Tercih Festivali programına katıldı.

Bakan Varank program kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi.
Son 20 yıldır özellikle yüksek öğretime büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Bakan Varank, "Eski dönemde adeta bir kura gibi şansınıza, bahtınıza ne çıkarsa oraya yerleştiriliyordunuz. Biz öyle sınava girdik. Şimdi sistem değişti. Gerçekten Türkiye'de baktığımızda 20 yılda biz özellikle yüksek öğretim alanına çok büyük yatırımlar yaptık. Devlet üniversitelerimizi yaygınlaştırdık. 1970-80’lerde olan üniversite sayısı şu an 210’un üzerine çıktı ve üniversitelerimize baktığımızda da gerek altyapı olarak gerek öğrenci imkanları olarak fırsat eşitliğini sağlamak üzere bir politika alanı oluşturduk. Kabiliyeti olan, başarılı olan her bir öğrencimiz üniversiteye gidebilsin, tercih ettiği bölümü eğer kazanabiliyorsa, okuyabilsin diye bu sistemi inşa ettik. Bunun imkanlarını da vatandaşlarımıza, genç kardeşlerimize sunuyoruz” dedi.

'Üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın’

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, "Üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmasın. Bir yerde işe gireyim maaşımı alayım düşüncesi genç arkadaşlarımızın potansiyellerini düşüren bir düşünce. Sizler kendi girişimlerinizi, araştırma projelerinizi yapabilirsiniz. Kendi yolunuzu çizerken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sizin en önemli yoldaşlarınızdan olacaktır. Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşlar ile Türkiye’de gençlere en fazla destek veren bakanlıkların başında geliyor. Geleneksel girişimcilerimize ve teknoloji tabanlı girişimlere KOSGEB ile destekler veriyoruz. TÜBİTAK ile üniversite çağındaki gençlerimize eğitim alırken ve eğitim sonrası destekleri veriyoruz. Üniversite eğitimi sonrası kendi girişimlerini kuracak olanlara genç girişimci destek programları ile destek oluyoruz" diye konuştu.
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