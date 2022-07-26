https://tr.sputniknews.com/20220726/benzine-indirim-bekleniyor-1059142380.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T10:45+0300
2022-07-26T10:45+0300
2022-07-26T10:45+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.48 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 22.72 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/motorine-92-kurus-indirim-geldi-1059140407.html
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benzin, motorin, indirim
Benzine indirim bekleniyor
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Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.
Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.
Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22.72 liradan satılıyor.