https://tr.sputniknews.com/20220726/benzine-indirim-bekleniyor-1059142380.html

Benzine indirim bekleniyor

Benzine indirim bekleniyor

Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T10:45+0300

2022-07-26T10:45+0300

2022-07-26T10:45+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.48 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 22.72 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220726/motorine-92-kurus-indirim-geldi-1059140407.html

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benzin, motorin, indirim