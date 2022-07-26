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Biden'dan Kongre'ye çip yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi çağrısı
Biden'dan Kongre'ye çip yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi çağrısı
ABD Başkanı Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T04:10+0300
2022-07-26T04:10+0300
dünya
abd
joe biden
çip
kongre
resesyon
çağrı
enflasyon
çin
çin halk cumhuriyeti
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ABD Başkanı Joe Biden, çip yasa tasarısının önemini görüşmek üzere Lockheed Martin, Cummins ve Medtronic şirketlerinin üst yöneticileriyle çevrimiçi toplantı düzenledi.Söz konusu toplantı, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın karantina süresinin devam etmesi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Toplantıya, Lockheed Martin Üst Yöneticisi Jim Taiclet, Cummins Üst Yöneticisi Tom Linebarger ve Medtronic Üst Yöneticisi Geoff Martha'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve işçi sendikaları temsilcileri katıldı.Biden, toplantıda yaptığı konuşmada, ulusal ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesinde yarı iletkenlerin yerli üretiminin önemini vurguladı.Yarı iletkenlerin modern ekonominin yapı taşları olduğunu belirten Biden, "Kongre bu tasarıyı mümkün olan en kısa sürede geçirmeli" dedi.ABD Ticaret Bakanı Raimondo: Amerika Çin'e bağımlı hale geldiABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin özellikle uçaklarda, tıbbi cihazlarda ve endüstriyel makinelerde kullanılan çiplerde Çin'e bağımlı hale geldiğini anlattı.Yasa tasarısının yerli yarı iletken üretimini canlandıracağını belirten Raimondo, Çin'in kendi yerel kapasitesini oluşturmak için 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını aktardı.Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.'Resesyona girmeyeceğiz'Öte yandan, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz" yanıtını verdi.Biden, ülkede istihdam oranının tarihi düşük seviyelerde olduğunu anımsatarak, hızlı büyümeden istikrarlı büyümeye geçilmesini umduğunu ve ekonomide bir resesyonun görüleceğini sanmadığını ifade etti.
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abd, joe biden, çip, kongre, resesyon, çağrı, enflasyon, çin, çin halk cumhuriyeti

Biden'dan Kongre'ye çip yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi çağrısı

04:10 26.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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ABD Başkanı Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, çip yasa tasarısının önemini görüşmek üzere Lockheed Martin, Cummins ve Medtronic şirketlerinin üst yöneticileriyle çevrimiçi toplantı düzenledi.
Söz konusu toplantı, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın karantina süresinin devam etmesi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıya, Lockheed Martin Üst Yöneticisi Jim Taiclet, Cummins Üst Yöneticisi Tom Linebarger ve Medtronic Üst Yöneticisi Geoff Martha'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve işçi sendikaları temsilcileri katıldı.
Biden, toplantıda yaptığı konuşmada, ulusal ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesinde yarı iletkenlerin yerli üretiminin önemini vurguladı.
Yarı iletkenlerin modern ekonominin yapı taşları olduğunu belirten Biden, "Kongre bu tasarıyı mümkün olan en kısa sürede geçirmeli" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Raimondo: Amerika Çin'e bağımlı hale geldi

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin özellikle uçaklarda, tıbbi cihazlarda ve endüstriyel makinelerde kullanılan çiplerde Çin'e bağımlı hale geldiğini anlattı.
Yasa tasarısının yerli yarı iletken üretimini canlandıracağını belirten Raimondo, Çin'in kendi yerel kapasitesini oluşturmak için 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını aktardı.
Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.
Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.
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'Resesyona girmeyeceğiz'

Öte yandan, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz" yanıtını verdi.
Biden, ülkede istihdam oranının tarihi düşük seviyelerde olduğunu anımsatarak, hızlı büyümeden istikrarlı büyümeye geçilmesini umduğunu ve ekonomide bir resesyonun görüleceğini sanmadığını ifade etti.
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