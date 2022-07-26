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https://tr.sputniknews.com/20220726/bidendan-trumpin-kongre-baskinindaki-tavrina-cesaretsiz-elestirisi-1059136132.html
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında saatlerce sessiz kalmasından dolayı 'cesaretsiz davranmak' ile eleştirdi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T02:16+0300
2022-07-26T02:16+0300
dünya
joe biden
donald trump
kongre baskını
suçlama
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Kovid-19 nedeniyle Beyaz Saray'da karantinada olan ABD Başkanı Joe Biden, Siyah Güvenlik Güçleri Yöneticileri Ulusal Kuruluşu'nun etkinliğine video mesaj gönderdi.Mesajında, siyahi polislerin ve güvenlik güçlerinin topluma katkılarını öven Biden, artan silahlanma nedeniyle polislerin görevlerinin de günden güne zorlaştığını belirtti ve bu konudaki tavırlarından dolayı Cumhuriyetçileri eleştirdi.Biden, Kongre baskınında görev alan güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, "Her gün hayatlarımızı güvenlik güçlerine emanet ediyoruz. 6 Ocak'ta da demokrasimizi onlara teslim ettik" ifadelerini kullandı.'Hem isyan yanlısı hem demokrasi yanlısı olamazsınız'Kongre polisi, Washington DC polisi ve diğer güvenlik güçlerinin baskın günü tüm güçleriyle protestocuları geri püskürttüğünü vurgulayan Biden, "3 saat boyunca, yenilgiye uğrayan eski ABD Başkanı (Trump), Oval Ofis'in yanındaki yemek odasında rahat rahat oturarak tüm olanları izledi. O bunları yaparken cesur güvenlik güçleri, 3 saat boyunca Orta Çağ cehennemiyle mücadele ediyordu" dedi.Biden, konuşmasında "Trump, eyleme geçme cesaretinden yoksundu. Hem polis yanlısı hem isyan yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem demokrasi yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem Amerika yanlısı olamazsınız" diye konuştu.Trump, Kongre baskını olurken 2.5 saat boyunca Beyaz Saray'daki yemek odasında televizyon izlemiş6 Ocak Soruşturma Komitesi, Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 187 dakikayı mercek altına almıştı.Komite, Kongre baskınının olduğu esnada dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2,5 saat boyunca yemek odasında Fox News izlediğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220725/bidenin-doktorundan-aciklama-semptomlarinin-neredeyse-tamami-duzeldi-1059128328.html
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joe biden, donald trump, kongre baskını, suçlama

Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi

02:16 26.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERDonald Trump- Joe Biden
Donald Trump- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında saatlerce sessiz kalmasından dolayı 'cesaretsiz davranmak' ile eleştirdi.
Kovid-19 nedeniyle Beyaz Saray'da karantinada olan ABD Başkanı Joe Biden, Siyah Güvenlik Güçleri Yöneticileri Ulusal Kuruluşu'nun etkinliğine video mesaj gönderdi.
Mesajında, siyahi polislerin ve güvenlik güçlerinin topluma katkılarını öven Biden, artan silahlanma nedeniyle polislerin görevlerinin de günden güne zorlaştığını belirtti ve bu konudaki tavırlarından dolayı Cumhuriyetçileri eleştirdi.
Biden, Kongre baskınında görev alan güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, "Her gün hayatlarımızı güvenlik güçlerine emanet ediyoruz. 6 Ocak'ta da demokrasimizi onlara teslim ettik" ifadelerini kullandı.

'Hem isyan yanlısı hem demokrasi yanlısı olamazsınız'

Kongre polisi, Washington DC polisi ve diğer güvenlik güçlerinin baskın günü tüm güçleriyle protestocuları geri püskürttüğünü vurgulayan Biden, "3 saat boyunca, yenilgiye uğrayan eski ABD Başkanı (Trump), Oval Ofis'in yanındaki yemek odasında rahat rahat oturarak tüm olanları izledi. O bunları yaparken cesur güvenlik güçleri, 3 saat boyunca Orta Çağ cehennemiyle mücadele ediyordu" dedi.
Biden, konuşmasında "Trump, eyleme geçme cesaretinden yoksundu. Hem polis yanlısı hem isyan yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem demokrasi yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem Amerika yanlısı olamazsınız" diye konuştu.

Trump, Kongre baskını olurken 2.5 saat boyunca Beyaz Saray'daki yemek odasında televizyon izlemiş

6 Ocak Soruşturma Komitesi, Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 187 dakikayı mercek altına almıştı.
Komite, Kongre baskınının olduğu esnada dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2,5 saat boyunca yemek odasında Fox News izlediğini duyurmuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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