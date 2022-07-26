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https://tr.sputniknews.com/20220726/bingolde-dis-hekimine-gorevi-basinda-saldiran-hasta-gozaltina-alindi-1059170656.html
Bingöl’de diş hekimine görevi başında saldıran hasta gözaltına alındı
Bingöl’de diş hekimine görevi başında saldıran hasta gözaltına alındı
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde görevli Diş hekimi Hakan Göktaş, muayene sırasında hastası tarafından dövüldü. Hekimin 'Beyaz kod' vermesi üzerine... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-26T22:03+0300
türkiye
şiddet
sağlıkta şiddet
doktor
diş hekimi
hasta
gözaltı
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Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde iddiaya göre G.Y., muayene sırası beklemeden içeri girmek istedi.Diş hekimi Hakan Göktaş da kendisini uyardı. Yaşanan tartışma sırasında diş hekimi Göktaş, G.Y. tarafından dövüldü. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine gelen polis ekipleri G.Y.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan Hakan Göktaş, G.Y.’den şikayetçi oldu.İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamaİl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220714/guvenlik-gorevlileri-doktorlari-hasta-yakinlarindan-kapiyi-tutarak-korudu-1058730885.html
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şiddet, sağlıkta şiddet, doktor, diş hekimi, hasta, gözaltı

Bingöl’de diş hekimine görevi başında saldıran hasta gözaltına alındı

22:01 26.07.2022 (güncellendi: 22:03 26.07.2022)
© DHABingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde görevli Diş hekimi Hakan Göktaş, muayene sırasında hastası tarafından dövüldü. Hekimin 'Beyaz kod' vermesi üzerine polikliniğe gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde iddiaya göre G.Y., muayene sırası beklemeden içeri girmek istedi.
Diş hekimi Hakan Göktaş da kendisini uyardı. Yaşanan tartışma sırasında diş hekimi Göktaş, G.Y. tarafından dövüldü.
'Beyaz kod' verilmesi üzerine gelen polis ekipleri G.Y.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan Hakan Göktaş, G.Y.’den şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Diş Tabibi Hakan Göktaş, görevi başında iken hasta tarafından darbedilmiştir. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmet olup, sağlıkta şiddet, aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış çirkin bir eylemdir. Dolayısıyla doktorumuza karşı gerçekleşen bu şiddet olayı utanç vericidir. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmış olup, saldırgan gözaltına alınmıştır. Başlatılan bu adli sürecin takipçisiyiz. Özellikle beyan ediyor, meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz."
Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, muayene odasına girmek isteyen hasta yakınlarına kapıyı tutarak engel olmaya çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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