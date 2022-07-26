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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/bm-ukraynadan-tahil-gemilerinin-birkac-gun-icinde-hareket-etmesini-bekliyoruz-1059135443.html
BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz
BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:49+0300
2022-07-26T01:50+0300
ukrayna krizi
bm
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
ukrayna
odessa
sevkiyat
anlaşma
istanbul
farhan haq
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BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Cuma günü varılan anlaşma uyarınca, tahıl, gübre ve gıda yüklü gemilerin güvenli bir şekilde taşınmasını içeren anlaşmanın hedefine ulaşması için ilgili tüm tarafların çalışmasını istiyoruz" dedi.Bu gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan limanlarından geçeceği ve bu limanlardan birinin de Odessa limanı olduğunu söyleyen Haq, "Gemilerin yola çıkması için tüm koşulların uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Odessa limanına saldırmanın bu konuda yardımcı olmadığına inanıyoruz" ifadesini kullandı.Sözcü Yardımcısı, "Cumartesi gününden bu yana, tahıl anlaşmasını uygulama taahhütlerini teyit eden taraflarla iletişim halindeyiz. Genel Sekreter Antonio Guterres bu çerçevede tüm ilgili kişilerle iletişim kurmaya devam ediyor" dedi.Haq, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin 'birkaç gün içinde' hareket etmesini beklediklerini bildirdi.Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz 2022'de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile 'İstanbul Tahıl Anlaşması' imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220725/msb-bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059124040.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, ukrayna, odessa, sevkiyat, anlaşma, istanbul, farhan haq

BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz

01:49 26.07.2022 (güncellendi: 01:50 26.07.2022)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini açıkladı.
BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Cuma günü varılan anlaşma uyarınca, tahıl, gübre ve gıda yüklü gemilerin güvenli bir şekilde taşınmasını içeren anlaşmanın hedefine ulaşması için ilgili tüm tarafların çalışmasını istiyoruz" dedi.
Bu gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan limanlarından geçeceği ve bu limanlardan birinin de Odessa limanı olduğunu söyleyen Haq, "Gemilerin yola çıkması için tüm koşulların uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Odessa limanına saldırmanın bu konuda yardımcı olmadığına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Sözcü Yardımcısı, "Cumartesi gününden bu yana, tahıl anlaşmasını uygulama taahhütlerini teyit eden taraflarla iletişim halindeyiz. Genel Sekreter Antonio Guterres bu çerçevede tüm ilgili kişilerle iletişim kurmaya devam ediyor" dedi.
Haq, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin 'birkaç gün içinde' hareket etmesini beklediklerini bildirdi.
Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz 2022'de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile 'İstanbul Tahıl Anlaşması' imzalanmıştı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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