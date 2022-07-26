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https://tr.sputniknews.com/20220726/bmgkdan-zahodaki-saldiriya-kinama-1059135610.html
BMGK'dan Zaho'daki saldırıya kınama
BMGK'dan Zaho'daki saldırıya kınama
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:56+0300
2022-07-26T01:56+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bmgk
zaho
saldırı
duhok
irak
kürdistan
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 20 Temmuz 2022'de Irak'ın Duhok vilayetinde düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadı. Saldırı, aralarında çocukların da bulunduğu en az dokuz sivilin ölümüyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesi'ne en derin taziyelerini ilettiler, yaralananlara acil ve tam iyileşme dilediler ve soruşturmalarla ilgili Irak makamlarına desteklerini ifade ettiler" denildi.Konsey üyesi tüm devletler bu soruşturmaları desteklemek için Irak hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif iş birliğine çağrılarak, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına destek verildiği yinelendi.Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/avrupa-birliginden-zahodaki-saldiriya-kinama-1058995776.html
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duhok
irak
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bm, birleşmiş milletler (bm), bmgk, zaho, saldırı, duhok, irak, kürdistan, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kınama, türkiye

BMGK'dan Zaho'daki saldırıya kınama

01:56 26.07.2022
© REUTERS / Eduardo MunozBMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.
BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 20 Temmuz 2022'de Irak'ın Duhok vilayetinde düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadı. Saldırı, aralarında çocukların da bulunduğu en az dokuz sivilin ölümüyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesi'ne en derin taziyelerini ilettiler, yaralananlara acil ve tam iyileşme dilediler ve soruşturmalarla ilgili Irak makamlarına desteklerini ifade ettiler" denildi.
Konsey üyesi tüm devletler bu soruşturmaları desteklemek için Irak hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif iş birliğine çağrılarak, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına destek verildiği yinelendi.
Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
DÜNYA
Avrupa Birliği'nden Zaho'daki saldırıya kınama
22 Temmuz, 02:53
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