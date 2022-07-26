https://tr.sputniknews.com/20220726/bmgkdan-zahodaki-saldiriya-kinama-1059135610.html
BMGK'dan Zaho'daki saldırıya kınama
BMGK'dan Zaho'daki saldırıya kınama
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:56+0300
2022-07-26T01:56+0300
2022-07-26T01:56+0300
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BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 20 Temmuz 2022'de Irak'ın Duhok vilayetinde düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadı. Saldırı, aralarında çocukların da bulunduğu en az dokuz sivilin ölümüyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesi'ne en derin taziyelerini ilettiler, yaralananlara acil ve tam iyileşme dilediler ve soruşturmalarla ilgili Irak makamlarına desteklerini ifade ettiler" denildi.Konsey üyesi tüm devletler bu soruşturmaları desteklemek için Irak hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif iş birliğine çağrılarak, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına destek verildiği yinelendi.Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/avrupa-birliginden-zahodaki-saldiriya-kinama-1058995776.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bmgk, zaho, saldırı, duhok, irak, kürdistan, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kınama, türkiye
BMGK'dan Zaho'daki saldırıya kınama
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.
BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 20 Temmuz 2022'de Irak'ın Duhok vilayetinde düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadı. Saldırı, aralarında çocukların da bulunduğu en az dokuz sivilin ölümüyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesi'ne en derin taziyelerini ilettiler, yaralananlara acil ve tam iyileşme dilediler ve soruşturmalarla ilgili Irak makamlarına desteklerini ifade ettiler" denildi.
Konsey üyesi tüm devletler bu soruşturmaları desteklemek için Irak hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif iş birliğine çağrılarak, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına destek verildiği yinelendi.
Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.