https://tr.sputniknews.com/20220726/bursada-tartistigi-kiz-arkadasina-sokak-ortasinda-ates-etti-1059139635.html

Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti

Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti

Bursa’da bir şüpheli, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırgan erkek... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T06:32+0300

2022-07-26T06:32+0300

2022-07-26T06:32+0300

türkiye

bursa

kadına şiddet

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Bugün, Merkez Osmangazi İlçesinde gece 03.30 sıralarında Songül E. (34) ile erkek arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı. İsmi açıklanmayan erkek, yanında getirdiği tabanca ile Songül E.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri dizine diğeri kalçasına isabet eden Songül E. kanlar içinde yerde kaldı.Teslim olduMahallenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağına ve kalçasına kurşun isabet eden Songül E’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şahıs karakola giderek teslim oldu.Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

türkiye

bursa

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, kadına şiddet