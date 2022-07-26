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Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti
Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti
Bursa’da bir şüpheli, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırgan erkek... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T06:32+0300
2022-07-26T06:32+0300
türkiye
bursa
kadına şiddet
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Bugün, Merkez Osmangazi İlçesinde gece 03.30 sıralarında Songül E. (34) ile erkek arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı. İsmi açıklanmayan erkek, yanında getirdiği tabanca ile Songül E.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri dizine diğeri kalçasına isabet eden Songül E. kanlar içinde yerde kaldı.Teslim olduMahallenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağına ve kalçasına kurşun isabet eden Songül E’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şahıs karakola giderek teslim oldu.Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
türkiye
bursa
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bursa, kadına şiddet

Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti

06:32 26.07.2022
© İHA / Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti
Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© İHA /
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Bursa’da bir şüpheli, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırgan erkek polise teslim oldu.
Bugün, Merkez Osmangazi İlçesinde gece 03.30 sıralarında Songül E. (34) ile erkek arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı. İsmi açıklanmayan erkek, yanında getirdiği tabanca ile Songül E.'ye 3 el ateş etti.
Kurşunlardan biri dizine diğeri kalçasına isabet eden Songül E. kanlar içinde yerde kaldı.

Teslim oldu

Mahallenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağına ve kalçasına kurşun isabet eden Songül E’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şahıs karakola giderek teslim oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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