https://tr.sputniknews.com/20220726/canakkalede-226-kacak-gocmen-ve-3-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1059138781.html
Çanakkale’de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale’de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T05:03+0300
2022-07-26T05:03+0300
2022-07-26T05:03+0300
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çanakkale
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kaçak göçmen
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Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki ‘Alidayı-A’ isimli balıkçı teknesini durduruldu. Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/aydinda-kamyon-kasasinda-70-kacak-gocmen-yakalandi-1059138029.html
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çanakkale, bozcaada, göçmen, kaçak göçmen, sahil güvenlik, geri gönderme merkezi
Çanakkale’de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki ‘Alidayı-A’ isimli balıkçı teknesini durduruldu.
Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı.