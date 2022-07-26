https://tr.sputniknews.com/20220726/canakkalede-226-kacak-gocmen-ve-3-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1059138781.html

Çanakkale’de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T05:03+0300

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2022-07-26T05:03+0300

türkiye

çanakkale

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kaçak göçmen

sahil güvenlik

geri gönderme merkezi

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Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki ‘Alidayı-A’ isimli balıkçı teknesini durduruldu. Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/aydinda-kamyon-kasasinda-70-kacak-gocmen-yakalandi-1059138029.html

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çanakkale, bozcaada, göçmen, kaçak göçmen, sahil güvenlik, geri gönderme merkezi