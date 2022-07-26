CANLI | Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya MARS II/MLRS-E isimli orta menzilli çoklu roketatar sistemini teslim ettiklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık olduğunu dile getirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, 9 Mart'tan beri ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un yeni Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini belirtti.
İngiltere, yaptırım listesine 42 ismi daha ekledi. Listeye eklenen isimler arasında Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakanı Vitaliy Hotsenko ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakan Yardımcısı Vladimir Kuznetsov ve Rusya’nın birçok bölgesinin valisi yer alıyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'yı hedef alan yaptırımları 31 Ocak 2023'e kadar 6 ay uzatan resmi kararı kabul etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: