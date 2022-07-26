CANLI | Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu

Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu

Gazeteci Vladimir Solovyev'in yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı izole etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanarak Batı'nın kendi kendini tecrit etmesine yol açtığını söyledi.

Zaharova, “Sergey Viktoroviç Lavrov'un Afrika ülkeleri gezisinin başlamak üzere olduğunu öğrenen Amerikalılar, diplomatik temsilcileri düzeyinde çeşitli ülkeleri dolaşmaya, Lavrov'un fotoğraflarını çekmemeleri ve Lavrov'la fotoğraf çektirmemeleri için yalvarmaya başladılar. İşte sözde tecritin geldiği nokta bu. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, her türlü basın sözcüleri, özel muhabirler gibi enformasyon birlikleri ‘izolasyona’ kanalize edilmiş durumda. Ülkemize karşı ilan ettikleri ‘haçlı seferi’ ile tüm dünyaya rezil oldular” dedi.

Rusya'nın parlamaya, aydınlatmaya, kendi işine bakmaya, kendi yolunda gitmeye devam etmesi gerçeği kaşısında ABD’nin bu ışık parlamasın diye bilgi açıklarını kapatmaya çabaladığını vurgulayan Zaharova, “Batı'yı Asya'da izole ettikten sonra, şimdi Batı'nın Afrika'da kendi kendini tecrit etmesini gözlemlemeye başladık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır'a yaptığı yoğun ziyaretin ardından Kongo Cumhuriyeti ziyareti geldi. Daha sonra Sergey Viktoroviç Lavrov'un bu ülkenin yöneticileriyle görüşeceği Uganda'ya uçtuk. Ve bununla bitmiyor; Batı izolasyonunu daha da kötüleştirmek istiyoruz. Bu nedenle önümüzde iki ülke daha var” diye konuştu.

Zaharova, sıradaki ülkelerin Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin beklendiği Etiyopya ve Özbekistan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun süredir tecrit edilmiş durumdayız, bu yeni bir haber değil, bu başka bir raund. Ülkemizi tecrit etmeye yönelik önceki girişimler, yani 20. yüzyıldaki girişimler, öncelikle ülkemizin sadece desteklemekle kalmayıp aynı zamanda mümkün olan her şekilde katkıda bulunduğu dekolonizasyon süreci kültürümüzün, dilimizin, insani etkimizin en geniş şekilde yayılmasıyla sona erdi. Şimdi bunun meyvelerini görüyoruz.”