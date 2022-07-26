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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/canli--zaharova-batinin-rusyayi-tecrit-etmeye-yonelik-hacli-seferi-basarisiz-oldu-1059160451.html
CANLI | Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu
CANLI | Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu
Gazeteci Vladimir Solovyev'in yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı izole... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, yaptırım, avrupa birliği, abd, nato, vladimir putin, kremlin, doğalgaz, almanya, enerji, новый онлайн для белой редактуры, ingiltere
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye

CANLI | Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu

16:40 26.07.2022
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Gazeteci Vladimir Solovyev'in yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı izole etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanarak Batı'nın kendi kendini tecrit etmesine yol açtığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya MARS II/MLRS-E isimli orta menzilli çoklu roketatar sistemini teslim ettiklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev’e geçen martta İstanbul’da varılan anlaşmalar temelinde Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığının açık olduğunu dile getirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, 9 Mart'tan beri ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un yeni Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini belirtti.
İngiltere, yaptırım listesine 42 ismi daha ekledi. Listeye eklenen isimler arasında Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakanı Vitaliy Hotsenko ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başbakan Yardımcısı Vladimir Kuznetsov ve Rusya’nın birçok bölgesinin valisi yer alıyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'yı hedef alan yaptırımları 31 Ocak 2023'e kadar 6 ay uzatan resmi kararı kabul etti.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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CANLI | Avrupa'da doğalgaz fiyatları 9 Mart'tan beri ilk kez 2 bin doların üzerinde
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:39 26.07.2022
Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu
Gazeteci Vladimir Solovyev'in yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı izole etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanarak Batı'nın kendi kendini tecrit etmesine yol açtığını söyledi.
Zaharova, “Sergey Viktoroviç Lavrov'un Afrika ülkeleri gezisinin başlamak üzere olduğunu öğrenen Amerikalılar, diplomatik temsilcileri düzeyinde çeşitli ülkeleri dolaşmaya, Lavrov'un fotoğraflarını çekmemeleri ve Lavrov'la fotoğraf çektirmemeleri için yalvarmaya başladılar. İşte sözde tecritin geldiği nokta bu. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, her türlü basın sözcüleri, özel muhabirler gibi enformasyon birlikleri ‘izolasyona’ kanalize edilmiş durumda. Ülkemize karşı ilan ettikleri ‘haçlı seferi’ ile tüm dünyaya rezil oldular” dedi.
Rusya'nın parlamaya, aydınlatmaya, kendi işine bakmaya, kendi yolunda gitmeye devam etmesi gerçeği kaşısında ABD’nin bu ışık parlamasın diye bilgi açıklarını kapatmaya çabaladığını vurgulayan Zaharova, “Batı'yı Asya'da izole ettikten sonra, şimdi Batı'nın Afrika'da kendi kendini tecrit etmesini gözlemlemeye başladık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır'a yaptığı yoğun ziyaretin ardından Kongo Cumhuriyeti ziyareti geldi. Daha sonra Sergey Viktoroviç Lavrov'un bu ülkenin yöneticileriyle görüşeceği Uganda'ya uçtuk. Ve bununla bitmiyor; Batı izolasyonunu daha da kötüleştirmek istiyoruz. Bu nedenle önümüzde iki ülke daha var” diye konuştu.
Zaharova, sıradaki ülkelerin Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin beklendiği Etiyopya ve Özbekistan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun süredir tecrit edilmiş durumdayız, bu yeni bir haber değil, bu başka bir raund. Ülkemizi tecrit etmeye yönelik önceki girişimler, yani 20. yüzyıldaki girişimler, öncelikle ülkemizin sadece desteklemekle kalmayıp aynı zamanda mümkün olan her şekilde katkıda bulunduğu dekolonizasyon süreci kültürümüzün, dilimizin, insani etkimizin en geniş şekilde yayılmasıyla sona erdi. Şimdi bunun meyvelerini görüyoruz.”
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