https://tr.sputniknews.com/20220726/cenk-erenden-ev-fiyatlarini-elestiren-nazan-oncele-siz-de-sarki-icin-bir-ev-parasi-istemistiniz-1059144613.html
Cenk Eren'den ev fiyatlarını eleştiren Nazan Öncel'e: Siz de şarkı için bir ev parası istemiştiniz
Cenk Eren'den ev fiyatlarını eleştiren Nazan Öncel'e: Siz de şarkı için bir ev parası istemiştiniz
Artan ev fiyatları, Nazan Öncel’i de isyan ettirdi. 1+1 dairenin 13 milyon liraya yakın bir fiyatla satışa sunulduğunu öğrenince şaşkınlık yaşayan Öncel... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:49+0300
2022-07-26T11:49+0300
2022-07-26T11:59+0300
nazan öncel
yaşam
cenk eren
satılık ev
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Emlak sektöründeki fiyat artışı, sanat dünyasının ünlü ismi Nazan Öncel’i şaşkınlığa uğrattı. İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 dairenin fiyatını soran Öncel, aldığı yanıt karşısında şoke oldu. Sanatçı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.Videoda “Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de. 12 milyon 750 bin, 13 milyon lira de sen ona. Yuh. 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum” diyen Nazan Öncel’in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Birçok kişi artan fiyatlardan dert yandı.Nazal Öncel’in paylaşımına sanat dünyasından ilginç bir çıkış geldi. Cenk Eren, meslektaşına şöyle yanıt verdi:
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nazan öncel, cenk eren, satılık ev
Cenk Eren'den ev fiyatlarını eleştiren Nazan Öncel'e: Siz de şarkı için bir ev parası istemiştiniz
11:49 26.07.2022 (güncellendi: 11:59 26.07.2022) Abone ol
Artan ev fiyatları, Nazan Öncel’i de isyan ettirdi. 1+1 dairenin 13 milyon liraya yakın bir fiyatla satışa sunulduğunu öğrenince şaşkınlık yaşayan Öncel, tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Cenk Eren ise sanatçıya yanıt vererek, "Sizden bir şarkı istemiştim. Size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda" dedi.
Emlak sektöründeki fiyat artışı, sanat dünyasının ünlü ismi Nazan Öncel’i şaşkınlığa uğrattı. İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 dairenin fiyatını soran Öncel, aldığı yanıt karşısında şoke oldu. Sanatçı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.
Videoda “Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de. 12 milyon 750 bin, 13 milyon lira de sen ona. Yuh. 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum” diyen Nazan Öncel’in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Birçok kişi artan fiyatlardan dert yandı.
Nazal Öncel’in paylaşımına sanat dünyasından ilginç bir çıkış geldi. Cenk Eren, meslektaşına şöyle yanıt verdi:
“Çok haklısınız Nazan Hanım. Sizden bir şarkı istemiştim, siz de vermiştiniz. Tabii ki sanatın fiyatı olmaz, size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda. Sevgi ve saygıyla, her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle.”