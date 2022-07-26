https://tr.sputniknews.com/20220726/cenk-erenden-ev-fiyatlarini-elestiren-nazan-oncele-siz-de-sarki-icin-bir-ev-parasi-istemistiniz-1059144613.html

Cenk Eren'den ev fiyatlarını eleştiren Nazan Öncel'e: Siz de şarkı için bir ev parası istemiştiniz

Cenk Eren'den ev fiyatlarını eleştiren Nazan Öncel'e: Siz de şarkı için bir ev parası istemiştiniz

Artan ev fiyatları, Nazan Öncel’i de isyan ettirdi. 1+1 dairenin 13 milyon liraya yakın bir fiyatla satışa sunulduğunu öğrenince şaşkınlık yaşayan Öncel... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T11:49+0300

2022-07-26T11:49+0300

2022-07-26T11:59+0300

nazan öncel

yaşam

cenk eren

satılık ev

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Emlak sektöründeki fiyat artışı, sanat dünyasının ünlü ismi Nazan Öncel’i şaşkınlığa uğrattı. İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 dairenin fiyatını soran Öncel, aldığı yanıt karşısında şoke oldu. Sanatçı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.Videoda “Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de. 12 milyon 750 bin, 13 milyon lira de sen ona. Yuh. 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum” diyen Nazan Öncel’in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Birçok kişi artan fiyatlardan dert yandı.Nazal Öncel’in paylaşımına sanat dünyasından ilginç bir çıkış geldi. Cenk Eren, meslektaşına şöyle yanıt verdi:

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nazan öncel, cenk eren, satılık ev