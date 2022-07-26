https://tr.sputniknews.com/20220726/chpden-olaganustu-toplanti-cagrisi-1059142663.html

CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı

CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bu çağrıya Cumhur İttifakı'ndan... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T11:03+0300

2022-07-26T11:03+0300

2022-07-26T11:03+0300

politika

chp

doktor

meclis

saldırı

sağlık

sağlık çalışanı

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınmasını istiyor.İlk önce genel bir görüşme açılmasını istediklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Tüm siyasi partiler, sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin'' dedi ve ardından da hazırladıkları 16 maddelik kanun teklifinin görüşülmesini talep ettiklerini söyledi.'Siyasete rekabet edilecek bir konu değil'CHP'nin bu çağrısına, Cumhur İttifakı'ndan olumsuz yanıt geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulması siyasi rekabete konu edilebilecek bir konu değil" dedi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220717/kocaelide-saglik-calisanini-darp-eden-hasta-yakini-serbest-birakildi-1058802937.html

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chp, doktor, meclis, saldırı, sağlık, sağlık çalışanı, özgür özel