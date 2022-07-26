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CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı
CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bu çağrıya Cumhur İttifakı'ndan... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:03+0300
2022-07-26T11:03+0300
politika
chp
doktor
meclis
saldırı
sağlık
sağlık çalışanı
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınmasını istiyor.İlk önce genel bir görüşme açılmasını istediklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Tüm siyasi partiler, sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin'' dedi ve ardından da hazırladıkları 16 maddelik kanun teklifinin görüşülmesini talep ettiklerini söyledi.'Siyasete rekabet edilecek bir konu değil'CHP'nin bu çağrısına, Cumhur İttifakı'ndan olumsuz yanıt geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulması siyasi rekabete konu edilebilecek bir konu değil" dedi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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chp, doktor, meclis, saldırı, sağlık, sağlık çalışanı, özgür özel

CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı

11:03 26.07.2022
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bu çağrıya Cumhur İttifakı'ndan olumsuz yanıt geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınmasını istiyor.
İlk önce genel bir görüşme açılmasını istediklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Tüm siyasi partiler, sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin'' dedi ve ardından da hazırladıkları 16 maddelik kanun teklifinin görüşülmesini talep ettiklerini söyledi.

'Siyasete rekabet edilecek bir konu değil'

CHP'nin bu çağrısına, Cumhur İttifakı'ndan olumsuz yanıt geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulması siyasi rekabete konu edilebilecek bir konu değil" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
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