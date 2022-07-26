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Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'
Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'
Çin'in Belfast Başkonsolosu Meifang, sosyal medya hesabından, ABD’li diplomatların, Washington’un diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini gösteren... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meinfang’ın paylaştığı alıntılardan birinde, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “Yalan söyledik, aldattık, çaldık” sözleri de yer aldı.Listeye, ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Darbeyi planlayan kişi olarak, bunun uzun zaman aldığını söyleyebilirim” yönündeki sözü de dahil edildi.Ayrıca eski CIA Direktörü James Woolsey’in, ABD’nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle ilgili bir soru üzerine, yemekten alınan aşırı hazzı belirtmek için kullanılan ifade olan 'nom nom nom' dediği anımsatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/bidendan-kongreye-cip-yasa-tasarisinin-en-kisa-surede-gecirilmesi-cagrisi-1059137451.html
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Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'
05:24 26.07.2022 (güncellendi: 05:43 26.07.2022) Abone ol
Çin'in Belfast Başkonsolosu Meifang, sosyal medya hesabından, ABD’li diplomatların, Washington’un diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini gösteren sözlerini yayınladı.
Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meinfang’ın paylaştığı alıntılardan birinde, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “Yalan söyledik, aldattık, çaldık” sözleri de yer aldı.
Listeye, ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Darbeyi planlayan kişi olarak, bunun uzun zaman aldığını söyleyebilirim” yönündeki sözü de dahil edildi.
Ayrıca eski CIA Direktörü James Woolsey’in, ABD’nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle ilgili bir soru üzerine, yemekten alınan aşırı hazzı belirtmek için kullanılan ifade olan 'nom nom nom' dediği anımsatıldı.