Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220726/cinli-diplomat-abdnin-dis-politikasini-ifsa-etti-yalan-soyledik-aldattik-caldik-1059139181.html
Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'
Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'
Çin'in Belfast Başkonsolosu Meifang, sosyal medya hesabından, ABD’li diplomatların, Washington’un diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini gösteren... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T05:24+0300
2022-07-26T05:43+0300
dünya
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
mike pompeo
diplomasi
dış politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044033524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8c4584185040ed6cc6f7f7c285e3efa.jpg
Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meinfang’ın paylaştığı alıntılardan birinde, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “Yalan söyledik, aldattık, çaldık” sözleri de yer aldı.Listeye, ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Darbeyi planlayan kişi olarak, bunun uzun zaman aldığını söyleyebilirim” yönündeki sözü de dahil edildi.Ayrıca eski CIA Direktörü James Woolsey’in, ABD’nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle ilgili bir soru üzerine, yemekten alınan aşırı hazzı belirtmek için kullanılan ifade olan 'nom nom nom' dediği anımsatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/bidendan-kongreye-cip-yasa-tasarisinin-en-kisa-surede-gecirilmesi-cagrisi-1059137451.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044033524_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_45cab6737f2a69c6426fb1418e9c1e64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, mike pompeo, diplomasi, dış politika

Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'

05:24 26.07.2022 (güncellendi: 05:43 26.07.2022)
© AP Photo / Andy WongÇin-ABD Bayrak
Çin-ABD Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
Abone olTelegram
Çin'in Belfast Başkonsolosu Meifang, sosyal medya hesabından, ABD’li diplomatların, Washington’un diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini gösteren sözlerini yayınladı.
Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meinfang’ın paylaştığı alıntılardan birinde, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “Yalan söyledik, aldattık, çaldık” sözleri de yer aldı.
Listeye, ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Darbeyi planlayan kişi olarak, bunun uzun zaman aldığını söyleyebilirim” yönündeki sözü de dahil edildi.
Ayrıca eski CIA Direktörü James Woolsey’in, ABD’nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle ilgili bir soru üzerine, yemekten alınan aşırı hazzı belirtmek için kullanılan ifade olan 'nom nom nom' dediği anımsatıldı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
DÜNYA
Biden'dan Kongre'ye çip yasa tasarısının en kısa sürede geçirilmesi çağrısı
04:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала