https://tr.sputniknews.com/20220726/cinli-diplomat-abdnin-dis-politikasini-ifsa-etti-yalan-soyledik-aldattik-caldik-1059139181.html

Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'

Çinli diplomat, ABD’nin dış politikasını ifşa etti: 'Yalan söyledik, aldattık, çaldık'

Çin'in Belfast Başkonsolosu Meifang, sosyal medya hesabından, ABD’li diplomatların, Washington’un diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini gösteren... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T05:24+0300

2022-07-26T05:24+0300

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Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meinfang’ın paylaştığı alıntılardan birinde, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “Yalan söyledik, aldattık, çaldık” sözleri de yer aldı.Listeye, ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, “Darbeyi planlayan kişi olarak, bunun uzun zaman aldığını söyleyebilirim” yönündeki sözü de dahil edildi.Ayrıca eski CIA Direktörü James Woolsey’in, ABD’nin diğer ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle ilgili bir soru üzerine, yemekten alınan aşırı hazzı belirtmek için kullanılan ifade olan 'nom nom nom' dediği anımsatıldı.

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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, mike pompeo, diplomasi, dış politika