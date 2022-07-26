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https://tr.sputniknews.com/20220726/cnn-abd-idaresi-avrupadaki-enerji-krizi-yuzunden-ulkedeki-gaz-fiyatlarinin-artmasindan-korkuyor-1059173854.html
CNN: ABD idaresi, Avrupa’daki enerji krizi yüzünden ülkedeki gaz fiyatlarının artmasından korkuyor
CNN: ABD idaresi, Avrupa’daki enerji krizi yüzünden ülkedeki gaz fiyatlarının artmasından korkuyor
CNN, Beyaz Saray yönetiminin, Avrupa’daki enerji krizinin, ülke içinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında artışa yol açacağından çok endişe duyduğunu belirtti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T23:59+0300
2022-07-27T00:12+0300
abd
joe biden
dünya
almanya
enerji
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CNN International’a konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Amos Hochstein’ı Avrupa Birliği’ne gönderdiğini söyledi.Hochstein’ın Paris ve Brüksel’de Avrupa’nın enerji piyasasındaki durumu istikrara kavuşturma konusunu görüşeceği belirtildi.Beyaz Saray’ın, Avrupa Birliği üyeleri arasında gaz sorunuyla ilgili bölünmenin yaşanmasından korktuğu ve Avrupa’da, şu ankine göre daha fazla doğalgaza ihtiyaç duyulacağı kış karşısındaki panik eğilimleri durdurmaya çalıştığı ifade edildi.ABD ve Avrupa Birliği, gaza alternatif olarak Avrupa’daki mevcut nükleer santrallerin kapasitesini artırmayı görüşüyor. ABD, Almanya’yı nükleer santrallere yönelik servisi sürdürmeye ikna etmeye çalışıyor. Berlin, 2022 sonuna kadar nükleer enerjiden tamamen vazgeçmeyi planlıyor.
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abd, joe biden, almanya, enerji

CNN: ABD idaresi, Avrupa’daki enerji krizi yüzünden ülkedeki gaz fiyatlarının artmasından korkuyor

23:59 26.07.2022 (güncellendi: 00:12 27.07.2022)
© AAG20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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CNN, Beyaz Saray yönetiminin, Avrupa’daki enerji krizinin, ülke içinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında artışa yol açacağından çok endişe duyduğunu belirtti.
CNN International’a konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Amos Hochstein’ı Avrupa Birliği’ne gönderdiğini söyledi.
Hochstein’ın Paris ve Brüksel’de Avrupa’nın enerji piyasasındaki durumu istikrara kavuşturma konusunu görüşeceği belirtildi.
Beyaz Saray’ın, Avrupa Birliği üyeleri arasında gaz sorunuyla ilgili bölünmenin yaşanmasından korktuğu ve Avrupa’da, şu ankine göre daha fazla doğalgaza ihtiyaç duyulacağı kış karşısındaki panik eğilimleri durdurmaya çalıştığı ifade edildi.
ABD ve Avrupa Birliği, gaza alternatif olarak Avrupa’daki mevcut nükleer santrallerin kapasitesini artırmayı görüşüyor. ABD, Almanya’yı nükleer santrallere yönelik servisi sürdürmeye ikna etmeye çalışıyor. Berlin, 2022 sonuna kadar nükleer enerjiden tamamen vazgeçmeyi planlıyor.
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