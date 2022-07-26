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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T18:11+0300
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recep tayyip erdoğan
mektup
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı.Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
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recep tayyip erdoğan, mektup, büyükelçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti

18:11 26.07.2022 (güncellendi: 18:12 26.07.2022)
© DHACumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı.
Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
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