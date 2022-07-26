https://tr.sputniknews.com/20220726/cumhurbaskani-erdogan-4-ulkenin-buyukelcilerinden-guven-mektuplarini-kabul-etti-1059165477.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T18:11+0300

2022-07-26T18:11+0300

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recep tayyip erdoğan

mektup

türkiye

büyükelçi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı.Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

türkiye

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recep tayyip erdoğan, mektup, büyükelçi