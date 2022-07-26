https://tr.sputniknews.com/20220726/cumhurbaskani-erdogan-4-ulkenin-buyukelcilerinden-guven-mektuplarini-kabul-etti-1059165477.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T18:11+0300
2022-07-26T18:11+0300
2022-07-26T18:12+0300
recep tayyip erdoğan
mektup
türkiye
büyükelçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı.Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, mektup, büyükelçi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti
18:11 26.07.2022 (güncellendi: 18:12 26.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı.
Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti