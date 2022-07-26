https://tr.sputniknews.com/20220726/cumhurbaskani-erdogan-5-agustosta-rusyaya-gidiyor-1059158556.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T16:00+0300

2022-07-26T16:00+0300

2022-07-26T16:29+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

rusya

vladimir putin

soçi

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5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.Kremlin de Putin-Erdoğan görüşmesini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geleceğini belirtti.Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.

https://tr.sputniknews.com/20220722/cumhurbaskani-erdogan-tahil-sevkiyati-anlasmasi-imza-toreninde-konusuyor-1059018698.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin, soçi