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https://tr.sputniknews.com/20220726/cumhurbaskani-erdogan-5-agustosta-rusyaya-gidiyor-1059158556.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
rusya
vladimir putin
soçi
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5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.Kremlin de Putin-Erdoğan görüşmesini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geleceğini belirtti.Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/cumhurbaskani-erdogan-tahil-sevkiyati-anlasmasi-imza-toreninde-konusuyor-1059018698.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin, soçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor

16:00 26.07.2022 (güncellendi: 16:29 26.07.2022)
© POOL / Fotoğraf bankasına gir Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© POOL
/
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.
Kremlin de Putin-Erdoğan görüşmesini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geleceğini belirtti.
Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.
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