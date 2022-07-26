https://tr.sputniknews.com/20220726/dag-kecisi-avlayan-kisiye-254-bin-200-tl-ceza--1059131244.html

Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza

Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan bir kişiye 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T00:09+0300

2022-07-26T00:09+0300

2022-07-26T00:09+0300

türkiye

adıyaman

kahta

dağ keçisi

avcı

av

ceza

para cezası

idari para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043947574_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_24b5c51f4f6049cdb30fc0a231dc31df.jpg

Adıyaman Kahta'da kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan kişi hakkında işlem başlatıldı.Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220704/adiyamanda-dag-kecisi-avlayan-2-kisiye-758-bin-tl-ceza-1058292466.html

türkiye

adıyaman

kahta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adıyaman, kahta, dağ keçisi, avcı, av, ceza, para cezası, idari para cezası