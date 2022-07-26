Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220726/dag-kecisi-avlayan-kisiye-254-bin-200-tl-ceza--1059131244.html
Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza
Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan bir kişiye 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T00:09+0300
2022-07-26T00:09+0300
türkiye
adıyaman
kahta
dağ keçisi
avcı
av
ceza
para cezası
idari para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043947574_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_24b5c51f4f6049cdb30fc0a231dc31df.jpg
Adıyaman Kahta'da kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan kişi hakkında işlem başlatıldı.Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/adiyamanda-dag-kecisi-avlayan-2-kisiye-758-bin-tl-ceza-1058292466.html
türkiye
adıyaman
kahta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043947574_147:0:1047:675_1920x0_80_0_0_df61af0df778d7f7eb1310127ab24f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adıyaman, kahta, dağ keçisi, avcı, av, ceza, para cezası, idari para cezası

Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza

00:09 26.07.2022
© DHADağ keçisi
Dağ keçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan bir kişiye 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
Adıyaman Kahta'da kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan kişi hakkında işlem başlatıldı.
Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da avlanan dağ keçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
TÜRKİYE
Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza
4 Temmuz, 16:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала