https://tr.sputniknews.com/20220726/dag-kecisi-avlayan-kisiye-254-bin-200-tl-ceza--1059131244.html
Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza
Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan bir kişiye 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T00:09+0300
2022-07-26T00:09+0300
2022-07-26T00:09+0300
türkiye
adıyaman
kahta
dağ keçisi
avcı
av
ceza
para cezası
idari para cezası
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Adıyaman Kahta'da kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan kişi hakkında işlem başlatıldı.Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/adiyamanda-dag-kecisi-avlayan-2-kisiye-758-bin-tl-ceza-1058292466.html
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adıyaman, kahta, dağ keçisi, avcı, av, ceza, para cezası, idari para cezası
Dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin 200 TL ceza
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan bir kişiye 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
Adıyaman Kahta'da kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan kişi hakkında işlem başlatıldı.
Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.