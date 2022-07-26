https://tr.sputniknews.com/20220726/danimarka-iklim-ve-enerji-bakani-jorgensen-rusyadan-gaz-akisi-durursa-avrupalilar-donabilir-1059168241.html
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin tamamen durması halinde, Avrupalıların donabileceği gerçek bir tehlikenin... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T19:47+0300
2022-07-26T19:47+0300
2022-07-26T19:47+0300
ekonomi
danimarka
rusya
gaz
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Danimarka Radyosu’nun aktardığına göre Jorgensen, “Doğalgazın Rusya tarafından soğuk kış ile aynı anda kesilmesi durumunda, Avrupalıların donması ve endüstrinin kapanması gibi gerçek bir tehlike ortaya çıkabilir” dedi.Olayların bu yönde gelişmesi tehlikesinin tamamen ortadan kalkmış olmadığına vurgu yapan Jorgensen, Danimarka’nın Rus gazı tüketimini Şubat 2022'den itibaren azaltması nedeniyle, AB'de gaz tüketimindeki yüzde 15'lik azalmadan çok fazla etkilenmeyeceğini kaydetti.
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danimarka, rusya, gaz
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir
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Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin tamamen durması halinde, Avrupalıların donabileceği gerçek bir tehlikenin ortaya çıkabileceğini söyledi.
Danimarka Radyosu’nun aktardığına göre Jorgensen, “Doğalgazın Rusya tarafından soğuk kış ile aynı anda kesilmesi durumunda, Avrupalıların donması ve endüstrinin kapanması gibi gerçek bir tehlike ortaya çıkabilir” dedi.
Olayların bu yönde gelişmesi tehlikesinin tamamen ortadan kalkmış olmadığına vurgu yapan Jorgensen, Danimarka’nın Rus gazı tüketimini Şubat 2022'den itibaren azaltması nedeniyle, AB'de gaz tüketimindeki yüzde 15'lik azalmadan çok fazla etkilenmeyeceğini kaydetti.