Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220726/danimarka-iklim-ve-enerji-bakani-jorgensen-rusyadan-gaz-akisi-durursa-avrupalilar-donabilir-1059168241.html
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin tamamen durması halinde, Avrupalıların donabileceği gerçek bir tehlikenin... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T19:47+0300
2022-07-26T19:47+0300
ekonomi
danimarka
rusya
gaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055999410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_88733e4fc86ad06a49dfb6250208be82.jpg
Danimarka Radyosu’nun aktardığına göre Jorgensen, “Doğalgazın Rusya tarafından soğuk kış ile aynı anda kesilmesi durumunda, Avrupalıların donması ve endüstrinin kapanması gibi gerçek bir tehlike ortaya çıkabilir” dedi.Olayların bu yönde gelişmesi tehlikesinin tamamen ortadan kalkmış olmadığına vurgu yapan Jorgensen, Danimarka’nın Rus gazı tüketimini Şubat 2022'den itibaren azaltması nedeniyle, AB'de gaz tüketimindeki yüzde 15'lik azalmadan çok fazla etkilenmeyeceğini kaydetti.
danimarka
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055999410_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9d0b50547b04eb97b67412aa601fe54a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, rusya, gaz

Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir

19:47 26.07.2022
© AAdoğal gaz, vana
doğal gaz, vana - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin tamamen durması halinde, Avrupalıların donabileceği gerçek bir tehlikenin ortaya çıkabileceğini söyledi.
Danimarka Radyosu’nun aktardığına göre Jorgensen, “Doğalgazın Rusya tarafından soğuk kış ile aynı anda kesilmesi durumunda, Avrupalıların donması ve endüstrinin kapanması gibi gerçek bir tehlike ortaya çıkabilir” dedi.
Olayların bu yönde gelişmesi tehlikesinin tamamen ortadan kalkmış olmadığına vurgu yapan Jorgensen, Danimarka’nın Rus gazı tüketimini Şubat 2022'den itibaren azaltması nedeniyle, AB'de gaz tüketimindeki yüzde 15'lik azalmadan çok fazla etkilenmeyeceğini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала