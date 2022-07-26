https://tr.sputniknews.com/20220726/danimarka-iklim-ve-enerji-bakani-jorgensen-rusyadan-gaz-akisi-durursa-avrupalilar-donabilir-1059168241.html

Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir

Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Jorgensen: Rusya'dan gaz akışı durursa Avrupalılar donabilir

Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin tamamen durması halinde, Avrupalıların donabileceği gerçek bir tehlikenin... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T19:47+0300

2022-07-26T19:47+0300

2022-07-26T19:47+0300

ekonomi

danimarka

rusya

gaz

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Danimarka Radyosu’nun aktardığına göre Jorgensen, “Doğalgazın Rusya tarafından soğuk kış ile aynı anda kesilmesi durumunda, Avrupalıların donması ve endüstrinin kapanması gibi gerçek bir tehlike ortaya çıkabilir” dedi.Olayların bu yönde gelişmesi tehlikesinin tamamen ortadan kalkmış olmadığına vurgu yapan Jorgensen, Danimarka’nın Rus gazı tüketimini Şubat 2022'den itibaren azaltması nedeniyle, AB'de gaz tüketimindeki yüzde 15'lik azalmadan çok fazla etkilenmeyeceğini kaydetti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

danimarka, rusya, gaz