https://tr.sputniknews.com/20220726/demir-yumruk-operasyonunda-kayyum-atanan-sirketlerin-mal-varligi-uzerindeki-tedbir-kaldirildi-1059160529.html

'Demir Yumruk' operasyonunda kayyum atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

'Demir Yumruk' operasyonunda kayyum atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında kayyum atanan 39 şirketin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T16:38+0300

2022-07-26T16:38+0300

2022-07-26T16:44+0300

demir yumruk

türkiye

operasyon

kayyum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059160319_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_46b6e80bb86c072412b2241cf652b63a.jpg

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında kayyum atanan 39 şirketin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında, tutuklanan ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin sahibi olduğu şirketlerin mal varlıklarına tedbir konuldu, sonraki aşamada ise kayyum atandı.Söz konusu şirketlerde çalışan işçilerin maaşı ile faturaların ödenmesinde zorluk yaşanması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nden mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.Bu talebin kabul edilmesinin ardından, mal varlıklarının üzerindeki tedbirler kaldırılarak şirketlerin amacı doğrultusunda kullanılması için kayyumlara devredildi.Şirketler dışında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları ise devam ediyor.Ne olmuştu?Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen Demir Yumruk operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyon sonrası Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanırken, 167 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220709/demir-yumruk-operasyonuyla-ilgili-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1058514721.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demir yumruk, operasyon, kayyum