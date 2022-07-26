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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220726/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059141073.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Salı gününe dolar kuru 17.85 TL'de başladı. Euro ise 18.25 TL'den işlem görüyor. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T09:14+0300
2022-07-26T09:14+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
gram altın
türk lirası
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Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17.8520 ile 20 Aralık'tan beri yeni zirvesini gördü. Kur 17.85'in üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18.25 seviyesinde işlem görüyor.Piyasaların gözü ABD'dePiyasaların gözü yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.Piyasalarda, Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 26 Temmuz sabahında 1724 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 987 lira,Çeyrek altın 1632 lira,Yarım altın 3295 lira,Cumhuriyet altını 6716 liradan işlem görüyor.
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dolar, euro, altın, gram altın, türk lirası

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:14 26.07.2022
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Salı gününe dolar kuru 17.85 TL'de başladı. Euro ise 18.25 TL'den işlem görüyor.
Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 17.8520 ile 20 Aralık'tan beri yeni zirvesini gördü. Kur 17.85'in üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18.25 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların gözü ABD'de

Piyasaların gözü yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.

Piyasalarda, Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 26 Temmuz sabahında 1724 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 987 lira,

Çeyrek altın 1632 lira,

Yarım altın 3295 lira,

Cumhuriyet altını 6716 liradan işlem görüyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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