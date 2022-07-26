https://tr.sputniknews.com/20220726/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059141073.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Salı gününe dolar kuru 17.85 TL'de başladı. Euro ise 18.25 TL'den işlem görüyor. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T09:14+0300

2022-07-26T09:14+0300

2022-07-26T09:14+0300

ekonomi

dolar

euro

altın

gram altın

türk lirası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg

Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17.8520 ile 20 Aralık'tan beri yeni zirvesini gördü. Kur 17.85'in üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18.25 seviyesinde işlem görüyor.Piyasaların gözü ABD'dePiyasaların gözü yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.Piyasalarda, Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 26 Temmuz sabahında 1724 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 987 lira,Çeyrek altın 1632 lira,Yarım altın 3295 lira,Cumhuriyet altını 6716 liradan işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220725/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059094672.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, euro, altın, gram altın, türk lirası