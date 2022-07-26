https://tr.sputniknews.com/20220726/dugunde-damada-altin-yerine-elektrik-supurgesi-bulasik-sungeri-ve-emzik-agzima-takmasalar-iyiydi-1059147688.html
Düğünde damada altın yerine elektrik süpürgesi, bulaşık süngeri ve emzik: 'Ağzıma takmasalar iyiydi'
Düğünde damada altın yerine elektrik süpürgesi, bulaşık süngeri ve emzik: 'Ağzıma takmasalar iyiydi'
Samsun’da bir düğünde takı merasiminde damada arkadaşları tarafından elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri ile emzik... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T12:38+0300
2022-07-26T12:38+0300
2022-07-26T12:46+0300
düğün
yaşam
takı
emzik
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Samsun’da Menekşe ve Abdullah Arslan çiftinin düğününde takı merasiminde olanlar davetlileri kahkahaya boğdu. Damadın arkadaşları takı merasimi sırasında damada para veya altın takmak yerine emzik, elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri taktı.Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında ağzında emzik, üstünde yemek önlüğü, ellerinde kepçe ve elektrik süpürgesi ile objektiflere poz verdi.Arkadaşlarının yaptığı ilginç şaka hakkında konuşan Abdullah Arslan, “Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunun hesabını onlardan soracağım. Yine de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ama sonu çok kötü oldu. Ağzıma emzik taksalar da kendilerine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.Gelin Menekşe Arslan ise “Ben çok mutlu ve eğlenceliyim. Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan, bizlere mutluluk veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Düğün takı merasiminin ardından devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220714/gelin-ve-damattan-davetlilere-taki-takmayin-cagrisi-ekonomik-olarak-zorladigini-biliyoruz-1058710083.html
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düğün, takı, emzik
Düğünde damada altın yerine elektrik süpürgesi, bulaşık süngeri ve emzik: 'Ağzıma takmasalar iyiydi'
12:38 26.07.2022 (güncellendi: 12:46 26.07.2022) Abone ol
Samsun’da bir düğünde takı merasiminde damada arkadaşları tarafından elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri ile emzik takıldı.
Samsun’da Menekşe ve Abdullah Arslan çiftinin düğününde takı merasiminde olanlar davetlileri kahkahaya boğdu. Damadın arkadaşları takı merasimi sırasında damada para veya altın takmak yerine emzik, elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri taktı.
Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında ağzında emzik, üstünde yemek önlüğü, ellerinde kepçe ve elektrik süpürgesi ile objektiflere poz verdi.
Arkadaşlarının yaptığı ilginç şaka hakkında konuşan Abdullah Arslan, “Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunun hesabını onlardan soracağım. Yine de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ama sonu çok kötü oldu. Ağzıma emzik taksalar da kendilerine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Gelin Menekşe Arslan ise “Ben çok mutlu ve eğlenceliyim. Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan, bizlere mutluluk veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Düğün takı merasiminin ardından devam etti.