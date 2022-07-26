https://tr.sputniknews.com/20220726/elon-musk-ozel-hayatina-gosterilen-ilgiden-sikayetci-basimi-egip-medeniyet-icin-calisacagim-1059148741.html
Elon Musk özel hayatına gösterilen ilgiden şikayetçi: Başımı eğip medeniyet için çalışacağım
Elon Musk özel hayatına gösterilen ilgiden şikayetçi: Başımı eğip medeniyet için çalışacağım
Teknoloji devi Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılan Elon Musk... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:02+0300
2022-07-26T13:02+0300
2022-07-26T13:10+0300
yaşam
elon musk
tesla
google
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Twitter ile arasındaki çekişmenin yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık gündeme oturan Tesla CEO'su Elon Musk, Wall Street Journal gazetesinin ortaya attığı iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.Haberde, Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Musk ve Brin arkadaşlığının da son bulduğu ve Shanahan'ın bu yıl başında boşanmak için mahkemeye başvurduğu ileri sürülmüştü.Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla iddiaların gerçeğin yansıtmadığını söyleyen Musk, Shanahan'ı son üç yılda yalnızca iki kez gördüğünü ve her seferinde yanlarında başka insanlar da olduğunu belirterek, Brin ile de arkadaşlıklarının sürdüğünü, hatta önceki gece bir partide birlikte olduklarını kaydetmişti. Gelişmelerin ardından Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımda Musk, özel hayatıyla ilgili yapılan haberlerin giderek büyümesinden yakınarak, "Üzerimdeki ilgi süpernovaya dönüştü (aldı başını gitti) ve bu berbat bir şey. Ne yazık ki hakkımdaki saçma sapan haberler bile çok sayıda tık alıyor. Başımı eğip medeniyet için faydalı şeyler yapmaya odaklanacağım" ifadelerini kullandı.Öte yandan gazetenin bir sözcüsü, Musk hakkındaki yaptıkları haberin arkasında durarak, "Kaynağımıza güveniyoruz ve haberimizin arkasındayız" açıklaması yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220725/google-kurucusu-brinin-esiyle-iliskisi-vardi-iddialarina-musktan-yanit-1059093296.html
https://tr.sputniknews.com/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html
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elon musk, tesla, google
Elon Musk özel hayatına gösterilen ilgiden şikayetçi: Başımı eğip medeniyet için çalışacağım
13:02 26.07.2022 (güncellendi: 13:10 26.07.2022) Abone ol
Teknoloji devi Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılan Elon Musk, özel hayatı üzerindeki ilginin süpernovaya dönüştüğünü söyleyerek, "Başımı eğip medeniyet için faydalı şeyler yapmaya odaklanacağım" dedi.
Twitter ile arasındaki çekişmenin yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık gündeme oturan Tesla CEO'su Elon Musk, Wall Street Journal gazetesinin ortaya attığı iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Haberde, Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Musk ve Brin arkadaşlığının da son bulduğu ve Shanahan'ın bu yıl başında boşanmak için mahkemeye başvurduğu ileri sürülmüştü.
Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla iddiaların gerçeğin yansıtmadığını söyleyen Musk, Shanahan'ı son üç yılda yalnızca iki kez gördüğünü ve her seferinde yanlarında başka insanlar da olduğunu belirterek, Brin ile de arkadaşlıklarının sürdüğünü, hatta önceki gece bir partide birlikte olduklarını kaydetmişti.
Gelişmelerin ardından Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımda Musk, özel hayatıyla ilgili yapılan haberlerin giderek büyümesinden yakınarak, "Üzerimdeki ilgi süpernovaya dönüştü (aldı başını gitti) ve bu berbat bir şey. Ne yazık ki hakkımdaki saçma sapan haberler bile çok sayıda tık alıyor. Başımı eğip medeniyet için faydalı şeyler yapmaya odaklanacağım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan gazetenin bir sözcüsü, Musk hakkındaki yaptıkları haberin arkasında durarak, "Kaynağımıza güveniyoruz ve haberimizin arkasındayız" açıklaması yaptı.