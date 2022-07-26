https://tr.sputniknews.com/20220726/fotograf-cekimi-sirasinda-mankenin-kiyafeti-yandi-1059159803.html
Fotoğraf çekimi sırasında mankenin kıyafeti yandı
Fotoğraf çekimi sırasında mankenin kıyafeti yandı
Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T16:19+0300
2022-07-26T16:19+0300
2022-07-26T16:19+0300
dünya
zimbabve
manken
yangın
çekim
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Zimbabve'de düzenlenen bir fotoğraf çekimi esnasında mankenin üzerindeki elbisenin etekleri yakıldı.Çekim yapıldığı esnada ise elbisenin tamamı tutuştu. Manken alevlerin yayılmasıyla paniklerken, elbise çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı. Mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220717/sancaktepede-galeriye-ait-otoparkta-16-ticari-arac-alev-alev-yandi-1058798494.html
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zimbabve, manken, yangın, çekim, ateş
Fotoğraf çekimi sırasında mankenin kıyafeti yandı
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Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.
Zimbabve'de düzenlenen bir fotoğraf çekimi esnasında mankenin üzerindeki elbisenin etekleri yakıldı.
Çekim yapıldığı esnada ise elbisenin tamamı tutuştu. Manken alevlerin yayılmasıyla paniklerken, elbise çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı.
Mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.