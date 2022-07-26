https://tr.sputniknews.com/20220726/fransa-saglik-bakanindan-maymun-cicegi-aciklamasi-genel-hasta-profili-escinsel-erkekler-1059135255.html
Fransa Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması: Genel hasta profili eşcinsel erkekler
Fransa Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması: Genel hasta profili eşcinsel erkekler
Fransa Sağlık Bakanı François Braun, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:40+0300
2022-07-26T01:40+0300
2022-07-26T01:42+0300
dünya
fransa
maymun çiçeği virüsü
eşcinsel
eşcinsel ilişki
erkek
salgın
vaka
vaka sayısı
françois braun
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Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü, Fransa’da yayılıyor. Fransa Sağlık Bakanı François Braun yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirerek, "Bugün, Fransa'da yaklaşık bin 700 kişiye maymun çiçeği bulaştı” dedi.Maymun çiçeği bulaşan hastaların profillerine de değinen Braun, “Hastaların profili, çoğunlukla diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ancak bir hastanın kabarcıklarıyla temas yoluyla da enfekte olabilirler” dedi.DSÖ alarma geçmiştiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz’da 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmiş, yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220725/japonyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1059113719.html
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fransa, maymun çiçeği virüsü, eşcinsel, eşcinsel ilişki, erkek, salgın, vaka, vaka sayısı, françois braun
Fransa Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması: Genel hasta profili eşcinsel erkekler
01:40 26.07.2022 (güncellendi: 01:42 26.07.2022) Abone ol
Fransa Sağlık Bakanı François Braun, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel erkekler olduğunu aktardı.
Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü, Fransa’da yayılıyor.
Fransa Sağlık Bakanı François Braun yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirerek, "Bugün, Fransa'da yaklaşık bin 700 kişiye maymun çiçeği bulaştı” dedi.
Maymun çiçeği bulaşan hastaların profillerine de değinen Braun, “Hastaların profili, çoğunlukla diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ancak bir hastanın kabarcıklarıyla temas yoluyla da enfekte olabilirler” dedi.
DSÖ alarma geçmişti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz’da 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmiş, yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığını duyurmuştu.