https://tr.sputniknews.com/20220726/fransa-saglik-bakanindan-maymun-cicegi-aciklamasi-genel-hasta-profili-escinsel-erkekler-1059135255.html

Fransa Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması: Genel hasta profili eşcinsel erkekler

Fransa Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması: Genel hasta profili eşcinsel erkekler

Fransa Sağlık Bakanı François Braun, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T01:40+0300

2022-07-26T01:40+0300

2022-07-26T01:42+0300

dünya

fransa

maymun çiçeği virüsü

eşcinsel

eşcinsel ilişki

erkek

salgın

vaka

vaka sayısı

françois braun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056917380_0:113:1495:953_1920x0_80_0_0_8a7205c48346c774598a3cf6a548bd47.jpg

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü, Fransa’da yayılıyor. Fransa Sağlık Bakanı François Braun yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirerek, "Bugün, Fransa'da yaklaşık bin 700 kişiye maymun çiçeği bulaştı” dedi.Maymun çiçeği bulaşan hastaların profillerine de değinen Braun, “Hastaların profili, çoğunlukla diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ancak bir hastanın kabarcıklarıyla temas yoluyla da enfekte olabilirler” dedi.DSÖ alarma geçmiştiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz’da 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmiş, yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220725/japonyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1059113719.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, maymun çiçeği virüsü, eşcinsel, eşcinsel ilişki, erkek, salgın, vaka, vaka sayısı, françois braun