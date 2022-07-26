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Fransa'dan Dover Limanı sorununda kendisini suçlayan İngiltere'ye Schengen önerisi
Fransa'dan Dover Limanı sorununda kendisini suçlayan İngiltere'ye Schengen önerisi
Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkan Yardımcısı François Decoster, Dover Limanı'nda yaşanan karmaşa nedeniyle ülkesini suçlayan İngiltere'ye Schengen'e... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T00:27+0300
2022-07-26T00:27+0300
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fransa
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İngiltere'nin Dover Limanı'nda pek çok yolcu ve tatilcinin seyahatlerinde karşılaştığı beklemeler ve karmaşadan sorumlu tuttuğu Fransa'dan yanıt gecikmedi.Daily Mail gazetesine değerlendirmelerde bulunan Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkan Yardımcısı François Decoster, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşıma izin veren Schengen Anlaşması'nın dışında bulunmasını eleştirdi.Decoster, Brexit nedeniyle yeni kontroller yapılması gerektiğini ifade etti.Karmaşanın mağdurları için üzüldüğünü kaydeden Decoster, İngiliz turistlerin Fransa'ya kolaylıkla gelebilmesini istediklerini belirtti.Decoster, AB üyesi olmayıp Schengen'e dahil olan birkaç ülke olduğunu anımsatarak "Neden böyle bir fikri araştırmıyoruz?" ifadesini kullandı.Gelecek hafta sonunun yılın en yoğun hafta sonu olacağını vurgulayan Decoster, karmaşanın yeniden yaşanamayacağını söyledi.Decoster, Dover Limanı'ndaki görüntülerin kendisine 1992'de Macaristan-Romanya sınırını geçmek zorunda kalışını hatırlattığını ifade etti.Anısında, iki ülkenin de AB üyesi olmadığı 30 yıl önceki döneme işaret eden Decoster, şu değerlendirmede bulundu:Decoster, dolaşım serbestisi görmek istediklerini ancak ne yazık ki daha çok kontrole ihtiyaç olduğunu belirtti.İngiltere'nin güneydoğusundaki Dover Limanı'nda 22 Temmuz'da yolcuların altı saate varan kuyruklarla karşılaşmasının ardından 'ciddi durum' ilan edilmişti.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, pek çok yolcu ve tatilcinin seyahatlerinde karşılaştığı beklemeler ve karmaşa nedeniyle 22 Temmuz'da Fransa'yı sorumlu tutarak, Fransız makamlarını sınır karakollarına yeterli sayıda görevli göndermemekle suçlamıştı.Truss, Fransızların ortaya çıkan kaosun nedeninin Brexit olduğu yönündeki iddialarını da reddetmişti.Dover Limanı, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya giriş yapmak isteyen yolcular için önemli bir durak.
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fransa, liz truss, ingiltere, schengen, ab, öneri

Fransa'dan Dover Limanı sorununda kendisini suçlayan İngiltere'ye Schengen önerisi

00:27 26.07.2022
© AADover Limanı
Dover Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkan Yardımcısı François Decoster, Dover Limanı'nda yaşanan karmaşa nedeniyle ülkesini suçlayan İngiltere'ye Schengen'e katılmasını tavsiye etti.
İngiltere'nin Dover Limanı'nda pek çok yolcu ve tatilcinin seyahatlerinde karşılaştığı beklemeler ve karmaşadan sorumlu tuttuğu Fransa'dan yanıt gecikmedi.
Daily Mail gazetesine değerlendirmelerde bulunan Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkan Yardımcısı François Decoster, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşıma izin veren Schengen Anlaşması'nın dışında bulunmasını eleştirdi.
Decoster, Brexit nedeniyle yeni kontroller yapılması gerektiğini ifade etti.
Karmaşanın mağdurları için üzüldüğünü kaydeden Decoster, İngiliz turistlerin Fransa'ya kolaylıkla gelebilmesini istediklerini belirtti.
Decoster, AB üyesi olmayıp Schengen'e dahil olan birkaç ülke olduğunu anımsatarak "Neden böyle bir fikri araştırmıyoruz?" ifadesini kullandı.
Gelecek hafta sonunun yılın en yoğun hafta sonu olacağını vurgulayan Decoster, karmaşanın yeniden yaşanamayacağını söyledi.
Decoster, Dover Limanı'ndaki görüntülerin kendisine 1992'de Macaristan-Romanya sınırını geçmek zorunda kalışını hatırlattığını ifade etti.
Anısında, iki ülkenin de AB üyesi olmadığı 30 yıl önceki döneme işaret eden Decoster, şu değerlendirmede bulundu:
"Avrupa'da böyle bir görüntü bu zamana ait olamaz, eski bir çağa ait. Pasaportu damgalamak zorunda mısın bilmiyorum ama pasaportları yeniden kullanmak zorunda olduğumuz için üzülüyorum. Kaldırılması gereken bir şey bu. Ben buna ilerleme demiyorum. Bu ilerlemenin tersi. Bu, Avrupa için istemediğimiz bir şey."
Decoster, dolaşım serbestisi görmek istediklerini ancak ne yazık ki daha çok kontrole ihtiyaç olduğunu belirtti.
İngiltere'nin güneydoğusundaki Dover Limanı'nda 22 Temmuz'da yolcuların altı saate varan kuyruklarla karşılaşmasının ardından 'ciddi durum' ilan edilmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, pek çok yolcu ve tatilcinin seyahatlerinde karşılaştığı beklemeler ve karmaşa nedeniyle 22 Temmuz'da Fransa'yı sorumlu tutarak, Fransız makamlarını sınır karakollarına yeterli sayıda görevli göndermemekle suçlamıştı.
Truss, Fransızların ortaya çıkan kaosun nedeninin Brexit olduğu yönündeki iddialarını da reddetmişti.
Dover Limanı, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya giriş yapmak isteyen yolcular için önemli bir durak.
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