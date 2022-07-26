https://tr.sputniknews.com/20220726/gaziosmanpasada-ayakkabi-imalathanesinde-yangin-mahsur-kalan-3-kisi-ve-1-kopek-kurtarildi-1059134828.html

Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı

Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T01:28+0300

2022-07-26T01:28+0300

2022-07-26T01:28+0300

türkiye

gaziosmanpaşa

yangın

ayakkabı

köpek

itfaiye

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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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gaziosmanpaşa, yangın, ayakkabı, köpek, itfaiye