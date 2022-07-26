Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220726/gaziosmanpasada-ayakkabi-imalathanesinde-yangin-mahsur-kalan-3-kisi-ve-1-kopek-kurtarildi-1059134828.html
Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:28+0300
2022-07-26T01:28+0300
türkiye
gaziosmanpaşa
yangın
ayakkabı
köpek
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059134940_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ea4778212e374715fe3b7c3af45fab8b.jpg
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/aydinda-orman-yangini-10-helikopter--6-ucakla-yangina-mudahale-ediliyor-1059123134.html
türkiye
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059134940_84:0:684:450_1920x0_80_0_0_fd98887952c4202525099a485694a97d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziosmanpaşa, yangın, ayakkabı, köpek, itfaiye

Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı

01:28 26.07.2022
© AAİstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Söke yangın, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
TÜRKİYE
Söke'de orman yangını: Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Dün, 19:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала