https://tr.sputniknews.com/20220726/gaziosmanpasada-ayakkabi-imalathanesinde-yangin-mahsur-kalan-3-kisi-ve-1-kopek-kurtarildi-1059134828.html
Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:28+0300
2022-07-26T01:28+0300
2022-07-26T01:28+0300
türkiye
gaziosmanpaşa
yangın
ayakkabı
köpek
itfaiye
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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/aydinda-orman-yangini-10-helikopter--6-ucakla-yangina-mudahale-ediliyor-1059123134.html
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gaziosmanpaşa, yangın, ayakkabı, köpek, itfaiye
Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın: Mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.