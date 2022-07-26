https://tr.sputniknews.com/20220726/hatayda-5-yavru-kopek-olduruldu-1059162684.html

Hatay'da 5 yavru köpek öldürüldü

Hatay'da 5 yavru köpek öldürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, zehirlenen 5 yavru köpek öldü. Yavrulardan birinin yakıldığı ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T17:08+0300

2022-07-26T17:08+0300

2022-07-26T17:08+0300

türkiye

türkiye

hatay

sokak

sokak köpeği

zehirlenme

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Hatay'da Pati Koruyucuları İl Temsilcisi İbrahim Göçer, Alaybeyli Mahalle Mezarlığı yakınlarında beslediği 5 yavru köpek ölü olarak buldu.Köpeklerin zehirlendiği ve birinin yakıldığı belirlendi. Boş bina içinde yakılmış haldeki yavru köpeği gören Göçer, gözyaşlarına boğuldu.Göçer'in şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri belirlemeye çalışıyor.'Bunlar insan olamaz'Yavru köpekleri her gün düzenli olarak beslediğini anlatan Göçer, "Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm yavru köpekler vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde köpekleri zehirleyerek öldürmüşler. Bazılarına eziyet etmişler birini de yakmışlar. Bunlar insan olamaz. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220726/zifte-yapisan-kopek-ile-3-yavrusu-kurtarildi-3-yavru-ise-oldu-1059134315.html

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türkiye, hatay, sokak, sokak köpeği, zehirlenme