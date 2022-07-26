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https://tr.sputniknews.com/20220726/hisarciklioglu-toggun-fabrikasinin-acilisini-29-ekimde-gerceklestirecegiz-1059172271.html
Hisarcıklıoğlu: TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz
Hisarcıklıoğlu: TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
togg
rifat hisarcıklıoğlu
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
açılış
fabrika
gemlik
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılmak için Yozgat'a geldi. Yozgat Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ardından ödül törenine geçti.Ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışının 29 Ekim 2022'de yapılacağını belirtti.Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220719/togg-gemlik-tesisinde-deneme-uretimi-hazirliklarina-basladi-1058861351.html
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togg, rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), açılış, fabrika, gemlik, gemlik tesisi

Hisarcıklıoğlu: TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz

22:56 26.07.2022
© AARifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılmak için Yozgat'a geldi.
Yozgat Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ardından ödül törenine geçti.
Ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışının 29 Ekim 2022'de yapılacağını belirtti.
Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Türk insanının büyük bir hayali vardı, 110 yıllık, 120 yıllık. Kendi otomobilini yapma hayali. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten, bu sebepten. Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli, bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız. Mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz."
AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan TOGG Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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TOGG, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı
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