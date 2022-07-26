https://tr.sputniknews.com/20220726/ibrahim-tatlisesten-oglu-ahmet-tatlisese-akli-yerinde-olmayan-bu-kadar-sarkiyi-ezbere-bilir-mi-1059150790.html

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e Kuruçeşme konserinde sahneden yanıt verdi. Tatlıses, oğluna "Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?"... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T13:27+0300

2022-07-26T13:27+0300

2022-07-26T13:35+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

tepki

akıl sağlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059150629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a68e792db237710c97549c6b03149bfd.jpg

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in "Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim var. Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" sözlerine yanıt verdi.Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Tatlıses, kendisine dava açan oğluna sahneden seslendi.Tatlıses, "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar. Be gerizekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyerek tepki gösterdi.Ne olmuştu?Sosyal medyada Babalar Günü için yaptığı "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" açıklamasıyla gündem olan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Zamanı gelince parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını dile getiren 70 yaşındaki sanatçı, "Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor, bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220707/oglunun-actigi-davada-mahkeme-kararini-verdi-ibrahim-tatlisesin-tasinmaz-varliklarina-serh-kondu-1058424822.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibrahim tatlıses, tepki, akıl sağlığı