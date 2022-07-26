https://tr.sputniknews.com/20220726/ibrahim-tatlisesten-oglu-ahmet-tatlisese-akli-yerinde-olmayan-bu-kadar-sarkiyi-ezbere-bilir-mi-1059150790.html
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e Kuruçeşme konserinde sahneden yanıt verdi. Tatlıses, oğluna "Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?"... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T13:27+0300
2022-07-26T13:27+0300
2022-07-26T13:35+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
tepki
akıl sağlığı
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İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in "Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim var. Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" sözlerine yanıt verdi.Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Tatlıses, kendisine dava açan oğluna sahneden seslendi.Tatlıses, "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar. Be gerizekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyerek tepki gösterdi.Ne olmuştu?Sosyal medyada Babalar Günü için yaptığı "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" açıklamasıyla gündem olan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Zamanı gelince parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını dile getiren 70 yaşındaki sanatçı, "Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor, bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı?" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/oglunun-actigi-davada-mahkeme-kararini-verdi-ibrahim-tatlisesin-tasinmaz-varliklarina-serh-kondu-1058424822.html
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ibrahim tatlıses, tepki, akıl sağlığı
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?
13:27 26.07.2022 (güncellendi: 13:35 26.07.2022) Abone ol
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e Kuruçeşme konserinde sahneden yanıt verdi. Tatlıses, oğluna "Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyerek seslendi.
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in "Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim var. Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" sözlerine yanıt verdi.
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Tatlıses, kendisine dava açan oğluna sahneden seslendi.
Tatlıses, "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar. Be gerizekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyerek tepki gösterdi.
Ne olmuştu?
Sosyal medyada Babalar Günü için yaptığı "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" açıklamasıyla gündem olan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Zamanı gelince parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını dile getiren 70 yaşındaki sanatçı, "Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor, bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı?" ifadelerini kullanmıştı.